Atheneum: Mystic Library, in arrivo un puzzle game di Renegade Game Studio

Renegade Game Studio ha annunciato Atheneum: Mystic Library, un nuovo family game a tema magico ideato da L’Atelier (Obscurio, One Key)e illustrato da Veronika Fedorova.

Atheneum: Mystic Library vedrà i giocatori vestire i panni di alcuni studenti dell’accademia di magia durante la frenetica notte prima degli esami finali; a fare da sfondo ad ogni partita di questo gioco sarà la biblioteca della scuola, dove i giovani maghi si lanceranno in un ripasso dell’ultimo momento.

Atheneum: Mystic Library sarà un puzzle game per 2-5 giocatori dai 10 anni in su e dalla durata di 30-45 minuti, caratterizzato da meccaniche Card Drafting e Tile Placement. Ciò significherà che l’andamento del gioco sarà determinato dalle carte che saranno pescate dei giocatori e da come queste risorse saranno posizionate in gioco.

L’obiettivo del gioco sarà quello di portare a segno più punti degli altri posizionando in maniera ordinata i libri sugli scaffali della biblioteca, secondo delle precise combinazioni di gioco.

Il punteggio finale sarà determinato dal numero di scaffali riempiti i vari volumi che a seconda del personaggio giocato riceverà punti bonus in base alla presenza su quest’ultimi dei libri della materia preferita. Oltre ai punti assegnati in base al posizionamento dei libri i giocatori potranno ricevere punti aggiuntivi sistemando sulle librerie anche delle candele decorative.

I giocatori dovranno utilizzare al meglio le risorse in loro possesso e stabilire una buona strategia di gioco, poiché durante ogni turno l’azione del giocatore successivo si baserà sull’azione del giocatore precedente.

Atheneum: Mystic Library sarà distribuito, in inglese, in anteprima durante la prossima Gen Con (da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto 2020), mentre il gioco sarà in vendita nei negozi a partire da settembre 2020 ad un prezzo di 45,00 dollari. Al momento non ci sono informazioni circa un’eventuale localizzazione italiana.