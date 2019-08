Atlanta rinnovata per una quarta stagione girata insieme alla terza

La corsa di Atlanta, uno dei migliori show attualmente in onda in TV è stata estesa, con una svolta interessante: un doppio rinnovo da parte di FX per una terza ed una quarta stagione che verranno girate insieme. Collider fa sapere che inizialmente la serie venne rinnovata per una terza stagione nel corso del mese […]

La corsa di Atlanta, uno dei migliori show attualmente in onda in TV è stata estesa, con una svolta interessante: un doppio rinnovo da parte di FX per una terza ed una quarta stagione che verranno girate insieme.

Collider fa sapere che inizialmente la serie venne rinnovata per una terza stagione nel corso del mese di giugno, la cui produzione avrebbe subito dei ritardi a causa della fitta lista di impegni collaterali del regista, showrunner e protagonista Donald Glover (tra cui ricordiamo il doppiaggio di Simba nel rifacimento in CGI de Il Re Leone). Ha quindi senso scegliere di recuperare il tempo perduto, ma anche avvantaggiarsi su possibili futuri impegni del pluri-premiato attore la cui carriera è in costante ascesa tanto sul set quanto sul fronte musicale con lo pseudonimo di Childish Gambino. “Cosa si può dire di più di Atlanta rispetto al plauso ed ai riconoscimenti della critica che Donald, Paul, Dianne, Stephen e Hiro hanno guadagnato per due stagioni eccezionali di quello che è chiaramente uno dei migliori show in onda in TV”, ha dichiarato l’esecutivo Eric Schrier, “Questo team incredibile ha creato una delle storie più originali ed innovative di questa generazione, e noi siamo profondamente orgogliosi di essere i loro partner.”

La serie racconta la quotidianità di Earn (Donald Glover) ad Atlanta, in Georgia, mentre cerca di redimersi agli occhi della sua famiglia e della sua ex, nonché madre di Lottie, sua figlia. In seguito all’espulsione dal college di Princeton, Earn non ha soldi, un lavoro né una casa, quando scopre che suo cugino Alfred (Brian Tyree Henry), è diventato un rapper famoso conosciuto come Paper Boi, decide di riallacciare i contatti con lui e rientrare nel mondo della musica abbandonato anni prima, per migliorare la propria vita.

Le prime due stagioni di Atlanta in Italia sono andate in onda su Fox.