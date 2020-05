Atlantis: Disney starebbe sviluppando il live-action

Dopo la conferma degli adattamenti live-action di Hercules e Robin Hood, Disney sembra non voler rimanere con le mani in mano e pare stia già preparandosi per trasporre un ulteriore progetto in una versione con attori in carne e ossa: stiamo parlando di Atlantis – L’impero Perduto.

Secondo le fonti del portale Illuminerdi, una versione live-action di Atlantis è attualmente nelle sue prime fasi di sviluppo e si unirà a molti dei recenti adattamenti della Disney, tra cui Il re leone, Aladdin, La bella e la Bestia e Lilli e il Vagabondo. Sarà un’aggiunta interessante, perchè rispetto agli altri film, è rimasto un prodotto piuttosto “di nicchia” che non ha riscosso molto successo all’uscita. Sarà quindi interessante vedere come il pubblico reagirà a questa nuova trasposizione con attori in carne e ossa, soprattutto in chiave di un’ipotetica trasmissione direttamente sul servizio di streaming Disney +.

Nonostante i relativamente pochi incassi, Atlantis è riuscito a creare attorno a se una schiera di fan appassionati e parte di questo seguito è dovuto allo stile di animazione unico utilizzato nella pellicola: questo era in gran parte basato sullo stile di Mike Mignola, l’artista dei fumetti che ha creato Hellboy. Il film presentava anche un lingua parlata appartenente agli abitanti di Atlantide creata appositamente per il film da Marc Okrand, colui che ha anche sviluppato il linguaggio Klingon per Star Trek, mentre John Emerson ha progettato la lingua scritta.

Di seguito, la sinossi ufficiale del film:

“Il giovane Milo Thatch, cartografo e linguista, sogna di portare a termine il sogno del nonno, famoso esploratore: ritrovare la mitica Atlantide. In possesso di una mappa, Milo decide di unirsi alla spedizione del capitano Rourke e parte alla ricerca dell’isola scomparsa. Giunti a destinazione, i nostri incontrano la Principessa Kida e scoprono che la città è ancora abitata: l’energia di un cristallo ha fatto sì che la popolazione potesse sopravvivere.”