Atomic Mass Games cerca un nuovo Games Producer

Se avete sempre voluto lavorare nell’industria dell’intrattenimento ludico, la notizia che segue potrebbe fare al caso vostro.

Atomic Mass Games ha infatti annunciato che sta portando avanti la selezione volta all’assunzione, con relativo inserimento nell’organico aziendale, di un nuovo Games Producer.

Dall’annuncio (traduzione nostra):

Sei una persona in grado di muoverti nel regno di Spiderman e Captain America? Vuoi combattere contro Doctor Doom e Loki mentre lavori fianco a fianco a Games Developers e Graphic Designers aiutandoli a rispettare le scadenze Atomic Mass Games sta cercando una persona altamente motivata, dotata di pensiero critico e capacità di comando da aggiungere alla propria squadra.

[…] La figura di Game Producer agisce come project manager principale e amministratore di studio per Atomic Mass games. Le sue responsabilità principali sono quelle di costruire, gestire e promuovere i progetti in programma presso Atomic Mass Games, supervisionare le comunicazioni con tutti i contractors esterni all’azienda e coordinare il loro lavoro.

Per coloro che non conoscessero AMG: l’azienda è una succursale del colosso americano Asmodee, a cui si appoggia per la vendita e distribuzione dei propri prodotti (AMG si occupa solo dello sviluppo).

Di recente l’azienda ha portato a termine lo sviluppo di un gioco di miniature basato su personaggi Marvel e il loro universo: Marvel Crisis Protocol.

In questo wargames i giocatori potranno assemblare il proprio “dream team” e lanciarsi in emozionanti battaglie. Sebbene non siano disponibili molte informazioni sembra che il prodotto punti molto a ricreare lotte secondo lo stile reso noto dai fumetti con la possibilità di interagire direttamente con l’ambiente di gioco e rendere gli elementi scenici parte stessa delle strategie di battaglia. Per i più curiosi il link al regolamento del gioco è disponibile qui.

Al momento in cui scriviamo non è nota una data di scadenza entro cui presentare la propria candidatura, ma se avete quindi un progetto nel cassetto, o semplicemente vi attira l’idea di entrare a far parte di questo grande mondo, questa potrebbe essere la vostra grande occasione!

Potete trovare i requisiti richiesti direttamente alla pagina assunzioni della compagnia.