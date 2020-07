Atomica Bionda 2: le novità sul sequel Netflix

Atomica Bionda è stato, nel 2017, un film d’azione di successo tra i fan del genere, anche grazie alla presenza e alla performance di Charlize Theron. Nonostante la pellicola al botteghino non abbia fatto faville, la Theron ha sempre affermato che un sequel del film era previsto da sempre.

Le ultime dichiarazioni di Charlize Theron sono state raccolte da Total Film (potete leggere l’intervista completa a questo link) proprio durante una intervista fatta per l’uscita dell’ultimo film Netflix che la vede protagonista dal titolo The Old Guard. L’attrice ha quindi dichiarato che la sceneggiatura del seguito di Atomica Bionda è in lavorazione e che nel progetto è coinvolto il colosso dello streaming online, Netflix.

“Abbiamo proposto a Netflix l’idea (di Atomica Bionda 2) e Scott Stuber (capo delle produzioni originali) ha mostrato un sincero interesse per il progetto. Ne abbiamo parlato ampiamente con lui e stiamo scrivendo il film proprio adesso. Quel personaggio è stato caratterizzato in modo che non rivelasse molto si se stessa. Per questo penso che ci sia molto potenziale in questa storia. La sfida è dura, ma siamo molto entusiasti”.

In un periodo difficile per l’industria cinematografica, come quello che stiamo vivendo, non possiamo essere certi che il progetto di Atomica Bionda 2 andrà effettivamente a concretizzarsi, ci sono però delle ottime probabilità, considerando che Charlize Theron è anche la protagonista del blockbuster dell’estate di Netflix, The Old Guard diretto da Gina Prince-Bythewood. Parte del successo di The Old Guard è sicuramente dato dalla presenza dell’attrice, quindi investire su di lei per l’avvio di un franchise non sarebbe una scelta sbagliata. Probabilmente, poi, anche The Old Guard avrà un seguito e questo garantirà alla Theron una collaborazione strettissima con Netflix nel prossimo futuro.