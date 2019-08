Atomica Bionda: sequel in arrivo su servizio streaming?

Dopo due anni dal debutto di Atomica Bionda, che ha visto Charlize Theron nei panni della protagonista, molto probabilmente presto potrebbe tornare.

Dopo due anni dal debutto di Atomica Bionda, il film del 2017 che ha visto Charlize Theron nei panni della protagonista, molto probabilmente potrebbe tornare con un nuovo capitolo. Secondo le parole rilasciate dal regista nel corso di un’intervista, con Atomica Bionda 2 ci sarà un importante colpo di scena. Queste le parole di David Leitch:

“Credo che si possa ancora parlare di un sequel. Un servizio di streaming è coinvolto. Non conosco tutti i dettagli. Ho lavorato su commissione su quel film ma alla fine Kelly McCormick – la mia partner di produzione e mia moglie – sarà coinvolta, ne sono sicuro come produttore. È così che ho ottenuto l’ingaggio la prima volta. Vedremo”.

Nella pellicola di Bionda Atomica abbiamo assistito alle vicende che si sono svolte nel 1989, periodo in cui ci fu il crollo del muro di Berlino. In questo contesto entra in scena una spia del massimo livello dell’MI6, Lorraine Broughton. Arrivata a Berlino, la spia deve recuperare una lista, all’interno della quale sono scritti i nomi degli agenti che lavorano in occidente. La spia Broughton si trova a collaborare con David Percival, il direttore della sede di Berlino. Da qui parte un’alleanza che dovrà sconfiggere una grande minaccia.

Dunque, sembrerebbe che con il ritorno del film con un nuovo capitolo, Leitch potrebbe non essere sulla sedia del regista. Ma la novità assoluta, come affermato dallo stesso Leitch è un’altra. Infatti ormai sono veramente molte le piattaforme streaming, quindi nel caso in cui arriverà il sequel di Atomica Bionda, molto probabilmente farà il suo debutto in streaming e non nelle sale cinematografiche.

Gli studi di Universal Pictures e NBC Universal potrebbero essere le due soluzioni più vicine per Atomica Bionda 2. Quindi il sequel dell’adattamento cinematografico della graphic novel The Coldest City del 2012 dovrebbe tornare, ma non si sa quando e dove. Non ci resta che attendere per avere nuove informazioni.