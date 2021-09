Atsuko X One Piece presentano la nuova collezione d’abbigliamento

Atsuko X One Piece è la nuova linea di abbigliamento ispirata ai personaggi e all’iconografia di One Piece sarà presentata al prossimo Comic-Con di New York.

La nuova collezione è stata prodotta grazie alla collaborazione tra Toei Animation, lo studio che produce l’adattamento anime del manga Shonen Jump di Eiichiro Oda, e Atsuko, un marchio di lifestyle specializzato in abbigliamento e accessori ispirati a manga e anime. La nuova linea di felpe con cappuccio, t-shirt, appelli e altri accessori sarà lanciata il 7 ottobre presso lo stand del Comic-Con di Atsuko e sarà anche disponibile online, visitando il sito Web dell’azienda di abbigliamento. I nuovi capi di abbigliamento rappresentano Monkey D. Luffy e sono decorati con gli emblemi e gli stemmi delle diverse ciurme di pirati e di altre importanti organizzazioni che esistono nel mondo di One Piece.

Atsuko X One Piece: i dettagli e le foto della collezione

Preston Deanda, Brand Manager di Atsuko, ha dichiarato:

“Da quando abbiamo avviato Atsuko, la nostra community ci ha chiesto più volte: ‘Quando collaborerete con One Piece? La gente ha parlato e noi l’abbiamo sentita forte e chiara. È un onore lavorare con Toei Animation per portare ai fan uno dei titoli che più hanno definito il genere attraverso questa collaborazione esclusiva“.

La nuova collaborazione è l’ultima partnership per Atsuko, che in precedenza ha prodotto abbigliamento per altri grandi franchise come Dragon Ball, My Hero Academia, L’Attacco dei Giganti, Neon Genesis Evangelion e molti altri ancora.

E ora, se siete curiosi di scoprire i design, i loghi e i protagonisti di questa nuovissima collezione di abbigliamento in arrivo dedicata alla grandissima opera del Maestro Eiichiro Oda, date pure un’occhiata alla galleria di fotografie che potete vedere qui di seguito:

One Piece, nel frattempo, continua a celebrare un anno storico per il franchise: il 1000° capitolo del manga è stato pubblicato all’inizio del 2021, mentre il 100° volume della serie è stato recentemente pubblicato in Giappone e ha venduto oltre un milione di copie in una settimana. Anche il 1000° episodio dell’anime andrà in onda prima della fine dell’anno. Il creatore della serie Eiichiro Oda e l’editore di Weekly Shonen Jump Shueisha hanno celebrato questi eventi con l’uscita di illustrazioni speciali, una serie di video e l’uscita di speciali “capitoli di copertina”, che sono capitoli chiave del passato di One Piece che sono stati ridisegnati da altri famosi creatori di manga.

