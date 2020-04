Attack on Titan, il film live action sarà fedele al manga!

Attack on Titan – oppure conosciuto anche come L’Attacco dei Giganti – è un’opera giapponese che negli ultimi anni ha riscosso un discreto successo, tanto da ispirare una serie di videogiochi e persino un lungometraggio live-action. Stando a una recente intervista, l’attore Masi Oka ha svelato qualche dettaglio in più sul film.

Masi Oka, infatti, ha confermato che la pellicola sarà fedele – in termini di ambientazione e personaggi – all’opera originale, creata dal maestro Hajime Isayama. Ai microfoni di ComicBook, l’attore ha espressamente specificato che “l’intero approccio” è basato quanto più sul “materiale originale” della serie manga.

“Alla fine, non importa quanto sia presente la fanbase. Devi assicurarti di non poter davvero girare una pellicola dedicata solo per gli appassionati. L’idea di un film live-action dovrebbe essere quella di espandere appunto la fanbase. La cultura giapponese lo vede come pubblicità, quindi se [il film] fa male al loro marchio, preferirebbero non farlo”, ha spiegato l’attore su Attack on Titan.

Inoltre, Masi Oka ha parlato sulla comunicazione tra la troupe di Hoolywood e i creatori originali dell’opera in questione, ribadendo che questo lungometraggio potrebbe migliorare la reputazione del brand stesso. “Penso che ci sia più di una comunicazione e non c’è solo una necessità, ma un desiderio da parte degli Stati Uniti per far sì che ciò accada. Penso che sia un grande cambiamento importante”.

Attack on Titan, infine, non è l’unico manga/anime a vantare un lungometraggio live-action, infatti moltissime altre opere giapponesi hanno ricevuto (e riceveranno) una loro edizione “hollywoodiana”, come One Piece, Death Note e tanti altri.