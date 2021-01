Attore segreto per Wandavision, le sorprese aumentano

Wandavision sta arrivando e, a quanto si vocifera, ha ingaggiato un attore segreto la cui apparizione nella nuova serie Marvel Studios sarà una sorpresa per tutti.

Ne ha dato notizia il veterano del franchise Paul Bettany. Dopo essere stato ucciso in Avengers: Infinity War e rimasto fuori da Avengers: Endgame, l’attore di J.A.R.V.I.S. prima, e Visione poi, si riunirà con Wanda Maximoff, interpretata da Elizabeth Olsen, per formare l’altra metà della “coppia insolita” che vive in un paradiso ispirato alle sitcom nei sobborghi di Westview. La realtà della coppia, ispirata alle sitcom tv, con la vicina ficcanaso Agnes, interpretata da Kathryn Hahn, e la curiosa coppia Mr. e Mrs. Heart, interpretata da Fred Melamed e Debra Jo Rupp, sarà presto interrrotta da Monica Rambeau, interpretata da Teyonah Parris. I fan vedranno anche il ritorno di Darcy Lewis, interpretata da Kat Dennings, e dell’agente dell’FBI Jimmy Woo, interpretato da Randall Park.

Wanda e Visione non saranno soli in questa avventura e sembra che la serie originale Disney + riserverà ai fan più di qualche sorpresa. Paul Bettany, infatti, durante un’intervista con Black Girl Nerds ha affermato di aver lavorato con un attore segreto, con il quale ha sempre voluto lavorare e con il quale, a quanto afferma, ha fatto faville sul set. L’attore segreto potrebbe appartenere a una delle tante sitcom citate in Wandavision, che attinge a sei decenni di storia della televisione per creare la vita idilliaca di Wanda e Visione. Il cast e la troupe dello show, per poter realizzare la meglio la serie, si sono sottoposti ad un campo di addestramento fatto di serie Tv e sitcom da studiare, tra le quali spiccano Il Dick Van Dyke Show, Bewithed, La famiglia Brady, Casa Keaton, Malcolm e Modern Family. Come parte della continua evoluzione di Visione, nato come intelligenza artificiale creata da Iron Man e diventata un essere corporeo alimentato da una delle pietre dell’infinito, come visto in Avengers: Infinity War, la serie mischierà le influenze delle più amate sitcom d’America. Anche se non ci sono indizi su chi possa essere l’attore segreto, alcune indiscrezioni hanno rivelato che, per creare l’episodio in bianco e nero di fronte ad un pubblico dal vivo, Dick Van Dyke è apparso sul set in qualità di consulente. Wandavision arriverà su Disney + con due episodi alla mezzanotte di Venerdì 15 Gennaio.