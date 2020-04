Audible avvia l’iniziativa #acasaconaudible: audiolibri gratuiti, come Harry Potter e la Pietra Filosofale

Audible lancia l’iniziativa #acasaconaudible: numerosi audiolibri e podcast da ascoltare gratuitamente, incluso Harry Potter e la Pietra Filosofale.

Non si può certo dire che manchino le occasioni di svago durante la quarantena forzata cui sono sottoposti attualmente i cittadini italiani. L’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19 ha costretto in casa la nazione intera, per permettere a ciascuno di salvaguardarsi e di salvaguardare gli altri. Tuttavia, sebbene la quarantena in atto possa risultare gravosa per molti, sono tante le iniziative che sono state avviate per dare occasione a tutti di viverla in maniera meno difficoltosa. Soprattutto, facendo volare la fantasia e vivendo altri mondi, altre storie, altre vite, che possano far trascorrere in maniera diversa il tempo in casa.

Tra le diverse iniziative lanciate vi è #acasaconaudible, promossa da Audible appunto, il noto servizio fornitore di audiolibri e podcast facente parte del gruppo Amazon. In un momento difficile come quello attuale, infatti, Audible vuole tenere compagnia a tutti grazie ai propri contenuti, a cui è possibile accedere al momento in maniera gratuita.

Tra i titoli disponibili per l’ascolto gratuito, vi è anche Harry Potter e la Pietra Filosofale, il primo libro della saga creata da J.K.Rowling. Il doppiatore Francesco Pannofino, il quale presta la voce agli audiolibri dell’intera collezione, legge anche questo primo volume accompagnandoci nelle avventure magiche all’interno di Hogwarts.

Con l’iniziativa #acasaconaudible è possibile accedere poi a numerosi audiolibri e podcast per tutti: dai contenuti audio per tutta la famiglia come Il Mago di Oz, Le Avventure di Tom Sawyer, Il Libro della Giungla o Il Giro del Mondo in Ottanta Giorni, ai podcast d’informazione, passando dalla letteratura italiana, storica e scientifica (Novecento Italiano – 1960. Il Miracolo Economico, Canne al Vento, La Misura del Tempo e molti altri).

Sul sito Audible sono presenti numerosi contenuti audio, tutti gratuiti, da ascoltare sul proprio PC, smartphone, tablet, ma anche attraverso Alexa: a questo proposito, basterà dire “Alexa, qual è l’audiolibro del giorno?”.