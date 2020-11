Avamposto 31: Dal fumetto ai libri per ragazzi e ritorno

Avamposto 31 è l’appuntamento settimanale condotto da Andrea Artusi in cui andiamo alla scoperta del mondo della pop culture. Fumetti, cinema, serie tv e tutto ciò che rende appassionante la pop culture viene esplorato da Andrea Artusi con il supporto di un cast di collaboratori fissi: Loris Cantarelli, Andrea Voglino, Diego Cajelli, Manuel Enrico e Luca Bellino offriranno la loro esperienza e la loro passione. Assieme ad Andrea Artusi, negli studi di IUSVE Cube Radio, saranno presenti ospiti di prestigio che racconteranno il loro mondo.

Avamposto 31 – 27/11/2020

C’è sempre più fumetto nella narrativa illustrata per ragazzi e sempre più illustratori che si esprimono con il fumetto. Come mai? Sarà una live tutta votata alla relazione tra seconda e nona arte quella che si prepara per lo streaming di “Avamposto 31” in onda ogni venerdì alle ore 17:30 sul Canale Twitch di Cultura POP dove si danno appuntamento e si ritrovano autori, disegnatori, editori ed appassionati del mondo del fumetto e della cultura POP in generale!

Lo spunto viene da tanti segnali diversi come il Bologna Ragazzi Comics Award vinto da un titolo come Imbattibile di Pascal Jousselin pubblicato in Italia da Comicon Edizioni o il recente KID – Il ragazzo che voleva essere Diabolik di Guido Sgardoli edito da De Agostini, ma in realtà gli esempi sarebbero moltissimi. Tutte tracce che portano a un sempre più fitto meticciato tra il linguaggio del fumetto e quello della narrativa illustrata per ragazzi che, lo ricordiamo, è uno dei pochi generi che nonostante la crisi che sembra attanagliare un po’ tutto il mondo dell’editoria sia da libreria che da edicola manifesta una crescita costante. Un tema quindi di grande attualità che Avamposto 31 ha deciso di affrontare con due ospiti d’eccezione.

Gli ospiti della puntata

In studio sarà presente Roberta Favia, cultrice della materia in letteratura contemporanea, dottore di ricerca, esperta di letteratura o, più banalmente, blogger di Teste Fiorite sito dell’omonima associazione culturale con sede a Venezia che si occupa di formazione e informazione nell’ambito della letteratura per l’infanzia e l’adolescenza. In collegamento telefonico invece ci sarà Guido Sgardoli, prolificissimo e pluripremiato scrittore in particolare di libri per ragazzi con il quale parleremo della sua ultima uscita per DeAgostini in collaborazione con Astorina Edizioni che rappresenta il primo romanzo illustrato ispirato alla figura del Re del Crimine. Diabolik ed Eva Kant in questo caso infatti non sono i protagonisti diretti del libro ma gli ‘ispiratori’ dei due personaggi principali della storia.

Con Loris Cantarelli andremo a capire come il mondo del cinema si è impossessato della letteratura per ragazzi in particolare quella più ‘visiva’, come ad esempio il romanzo La straordinaria invenzione di Hugo Cabret di Brian Selznick portato sul grande schermo da Martin Scorsese, mentre assieme al sempre attentissimo Andrea Voglino parleremo proprio di Imbattibile di Jousselin. Con Diego Cajelli cercheremo di esaminare i motivi del successo del cortometraggio Se succede qualcosa vi voglio bene creato da Michael Govier e Will McCormack sulla piattaforma Netflix. Infine Avamposto 31 si collegherà con Andrea Mamprin della Libreria Mondadori del Centro Commerciale Prisma per una panoramica sui titoli per ragazzi più venduti in questo periodo

Dove vedere Avamposto 31?

Le puntate precedenti