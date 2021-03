Avamposto 31: fumetto a mano armata!

Avamposto 31 è l’appuntamento settimanale condotto da Andrea Artusi dedicato al mondo dell’immagine disegnata e di tutto quello che le gira attorno in onda in diretta tutti i venerdì dalle 17,30 alle 19,00 dagli studi di IUSVE Cube Radio sul Canale CulturaPopITA di Tom’s Hardware su Twitch. I fumetti, il cinema, le serie tv, i videogame diventano protagonisti grazie ai contributi della redazione composta da un cast di collaboratori fissi d’eccezione tra i quali Loris Cantarelli, Andrea Voglino, Diego Cajelli e Manuel Enrico. Alla regia Marco Sanavio e Jasmine Pagliarusco e un ospite in studio che questa settimana sarà Marco Monzani direttore del Master universitario in Criminologia, psicologia investigativa e psicopedagogia forense presso l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia IUSVE.

Avamposto 31 – 19/03/2021

Il crimine esercita da sempre una grandissima fascinazione sugli autori di fiction di ogni genere, ma non sempre viene rappresentato in maniera veritiera. Per capire quanta e quale è la distanza che separa la realtà dall’immaginario a fumetti, piuttosto che cinematografico o televisivo, in studio in questa puntata di Avamposto 31 avremo un vero esperto in criminologia. Con il Professor Monzani andremo alla scoperta di un ambiente scientifico affascinante ed enormemente rappresentato in titoli come, ad esempio, Nick Raider. La serie a fumetti pubblicata dalla Sergio Bonelli Editore del personaggio creato da Claudio Nizzi nel 1988 sta per tornare in autunno del 2021 con una mini che si preannuncia ricchissima di novità e di cui parleremo durante la diretta in collegamento telefonico con Antonio Serra che ne è il curatore.

Da crimine a crimine l’attenzione del programma si sposterà su quel vero e proprio pilastro del fumetto ‘crime‘ che è Parker, lo straordinario adattamento che il compianto autore americano Darwyn Cooke ha realizzato del personaggio nato dalla geniale immaginazione di uno dei più grandi scrittori di thriller americani di tutti i tempi: Donald E. Westlake. Analizzeremo quest’opera fondamentale, ripubblicata recentemente in Italia da Editoriale Cosmo, con il sempre ficcante Andrea Voglino della nostra redazione. E parte della redazione di Avamposto 31 sarà anche l’ultimo ospite che avremo in collegamento ovvero Diego Cajelli, in questa occasione in veste di autore di Milano Criminale, fumetto di culto degli anni ’90 che è arrivato fino ai nostri giorni e pubblicato nella collana Alta Fedeltà di Edizioni BD.

