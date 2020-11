Avamposto 31: fumetto e animazione 2d. Amanti o avversari?

Avamposto 31 è l’appuntamento settimanale condotto da Andrea Artusi in cui andiamo alla scoperta del mondo della pop culture. Fumetti, cinema, serie tv e tutto ciò che rende appassionante la pop culture viene esplorato da Andrea Artusi con il supporto di un cast di collaboratori fissi: Loris Cantarelli, Andrea Voglino, Diego Cajelli, Manuel Enrico e Luca Bellino offriranno la loro esperienza e la loro passione. Assieme ad Andrea Artusi, negli studi di IUSVE Cube Radio, saranno presenti ospiti di prestigio che racconteranno il loro mondo.

Avamposto 31 – 19/11/2020

Qual’è la relazione che lega il cinema d’animazione 2D con il fumetto e la cultura pop? Sarà una live tutta votata al rapporto tra comics e cartoons quella che si prepara per lo streaming di Avamposto 31 in onda ogni venerdì alle ore 17:30 sul Canale Twitch di Cultura POP dove si danno appuntamento e si ritrovano autori, disegnatori, editori ed appassionati del mondo del fumetto e della cultura POP in generale!

Gli ospiti della puntata

Il 9 novembre scorso è scomparso Rodolfo ‘Ro’ Mercenaro, pioniere dell’animazione italiana e tra i più prolifici produttori della straordinaria stagione dei “caroselli” tra cui quelli con la plastilina per il Fernet Branca con i quali si guadagnò il Leone di Bronzo a Cannes. Un autore che si è distinto in maniera particolare per la capacità di coniugare il fumetto con i cartoni animati. Lo ricorderemo con Loris Cantarelli, Direttore del Magazine Fumo di China, con il quale andremo alla scoperta della straordinaria ricchezza della scena del cinema d’animazione italiano fin dal secondo dopoguerra. Una tradizione che continua ancora oggi e che sarà rappresentata da Ilaria Giacometti, brillante animatrice e insegnante dello IED che avremo ospite in studio.

Ilaria non sarà la sola guest di questa puntata, In collegamento telefonico avremo anche Manlio Castagna, scrittore, sceneggiatore e già vicedirettore del Giffoni Film Festival per fare luce sulle tendenze del cinema di animazione 2D, che in molti vedevano già sul viale del tramonto per l’evolversi della computer grafica e che invece sta vivendo una nuova giovinezza grazie agli strumenti di editing digitale. Con Andrea Voglino riscopriremo un classico senza tempo del cinema a cartoni animati come ‘VIP – Mio fratello superuomo’ di Bruno Bozzetto reinterpretato in chiave di graphic novel da Grégory Panaccione con Minivip & Supervip – Il mistero del Via Vai originariamente pubblicato in Francia da Soleil all’interno della collana Métamorphose.

Luca Bellin, in collegamento da Supergulp Mestre, ci guiderà alla scoperta di una ideale lista di titoli a fumetti tratti da opere a cartoni animati e, viceversa, di opere che hanno ispirato dei cartoons per dare la possibilità ai lettori e agli utenti del canale di immergersi in letture che si possono trasformare in visioni televisive e cinematografiche. Con Manuel Enrico dalla redazione di Cultura POP di Tom’s Hardware andremo a ritroso nel tempo per ritrovare titoli che hanno fatto la storia degli anni ’90 come le opere di Tartakosky per Cartoon Network e delle tecniche di animazione che sono state utilizzate per dare vita alla prima serie animata ‘Clone Wars’ dell’universo di Star Wars.

Dove vedere Avamposto 31?

Per seguire in diretta live la puntata di Avamposto 31 basta collegarsi ogni venerdì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 15:30 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP

