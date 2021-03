Avamposto 31: fumetto e cinema, vero amore o matrimonio d’interesse?

Avamposto 31 è l’appuntamento settimanale condotto da Andrea Artusi dedicato al mondo dell’immagine disegnata e di tutto quello che ci gira attorno in onda in diretta tutti i venerdì dalle 17,30 alle 19,00 dagli studi di IUSVE Cube Radio e live sul Canale CulturaPopITA di Tom’s Hardware su Twitch. I fumetti, il cinema, le serie tv, i videogame diventano protagonisti grazie ai contributi della redazione composta da un cast di collaboratori fissi d’eccezione tra i quali Loris Cantarelli, Andrea Voglino, Diego Cajelli e Manuel Enrico. Alla regia Marco Sanavio e Jasmine Pagliarusco e un ospite in studio che questa settimana sarà Sergio Manfio del gruppo Gli Alcuni.

Avamposto 31 – 12/03/2021

Presenza prestigiosa quella del cofondatore di una delle più importanti case di produzione italiane di animazione per ragazzi per affrontare un tema attualissimo della cultura pop ovvero il progressivo espandersi di property del mondo del fumetto in quello del cinema e, al contempo, un’occasione per parlare delle novità de Gli Alcuni nel settore dell’audiovisivo. Ci sarà anche in collegamento telefonico Andrea Voglino con il quale approfondiremo una prossima uscita molto dibattuta nel mondo dei cinecomics e cioè la Director’s Cut di Zack Snyder del film Justice League dedicato a uno dei team-up più celebri della DC Comics.

E sempre a proposito di cinecomics intervisteremo Giuliano Gambino del sito moviesbook.it che ha pubblicato per Nicola Pesce Editore una ponderosissima guida di oltre 800 pagine che racconta l’evoluzione del rapporto tra fumetto e cinema, partendo dai primi esperimenti con i serial per il grande schermo fino ad arrivare alle ultime proposte realizzate dalle più moderne piattaforme streaming. Concluderemo la puntata con una geniale proposta di Beccogiallo che ha presentato in questi giorni il graphic novel Si può fare! di Isabella Di Leo, che ripercorre a fumetti la straordinaria avventura della produzione del film di culto Frankenstein Junior.

