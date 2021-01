Avamposto 31: il fumetto è di moda!

Avamposto 31 è l’appuntamento settimanale condotto da Andrea Artusi dedicato al mondo della pop culture in onda tutti i venerdì dalle 17,30 alle 19,00 sul Canale Cultura POP di Tom’s Hardware su Twitch in diretta dagli studi di IUSVE Cube Radio. I fumetti, il cinema, le serie tv, i videogame diventano protagonisti grazie ai contributi della redazione composta da un cast di collaboratori fissi d’eccezione tra i quali Loris Cantarelli, Andrea Voglino, Diego Cajelli e Manuel Enrico con alla regia Marco Sanavio e Jasmine Pagliarusco e un ospite in studio ogni settimana diverso.

Avamposto 31 – 22/01/2021

Dopo la straordinaria puntata della scorsa settimana dedicata alla rappresentazione disegnata dello sport del calcio che ha segnato più di 17.000 visualizzazioni e una media di mille utenti connessi durante la live questa settimana si parlerà di un altro aspetto per cui l’Italia è conosciuta nel mondo: la moda.

Per farlo in studio sarà ospite Pietro Lezzi, stilista di abbigliamento sportivo e illustratore, con il quale andremo alla scoperta di come nasce lo stile di un capo e come vengono utilizzati strumenti come il moodboard e conosceremo la sua passione per il fumetto e come questo genere ha influenzato le sue creazioni.

Il viaggio nel mondo del fashion continuerà con Andrea Voglino che ci accompagnerà nelle strette relazioni tra personaggi a fumetti e stile a partire dagli anni ’60 fino a oggi, dalle opere di Crepax passando per gli autori di Valvoline. Lo scorso anno è stato celebrato il ventennale della prima pubblicazione di Paradise Kiss, il celeberrimo manga edito in Italia da Planet Manga che ha per protagonisti stilisti e modelle e che ci verrà raccontato da Federica Lippi di Fumettologica. E per concludere avremo in collegamento nientemeno che Marco Russo e Alessio Fioriniello autori della spumeggiante graphic novel ‘Paris Fashion Slam’ pubblicata da Panini.

Dove vedere Avamposto 31?

Per seguire in diretta live la puntata di Avamposto 31 basta collegarsi ogni venerdì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 15:30 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP.

