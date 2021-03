Avamposto 31: Sanremo a Fumetti!

Avamposto 31 è l’appuntamento settimanale condotto da Andrea Artusi dedicato al mondo dell’immagine disegnata e di tutto quello che le gira attorno in onda in diretta tutti i venerdì dalle 17,30 alle 19,00 dagli studi di IUSVE Cube Radio sul Canale Cultura POP di Tom’s Hardware su Twitch. I fumetti, il cinema, le serie tv, i videogame diventano protagonisti grazie ai contributi della redazione composta da un cast di collaboratori fissi d’eccezione tra i quali Loris Cantarelli, Andrea Voglino, Diego Cajelli e Manuel Enrico. Alla regia Marco Sanavio e Jasmine Pagliarusco e un ospite in studio che questa settimana sarà uno degli studenti coinvolti nel progetto Reverse.

Avamposto 31 – 04/03/2021

Cube Radio questa settimana infatti ha cambiato volto e pur non potendo far partecipare i suoi speaker alla più famosa kermesse musicale italiana passerà comunque al setaccio tutte le pubblicazioni social e le ‘riletture’ delle conversazioni digitali che riguarderanno gli artisti in gara nella città dei fiori. Durante tutta la settimana i giovani dj della radio saranno ospiti del campus di Mestre (nel pieno rispetto delle norme di contenimento del Covid-19) e da lì andranno in onda grazie all’emittente temporanea Radio Reverse. Anche Avamposto 31 parteciperà a modo suo quindi a questa importante iniziativa con una serie di ospiti durante la diretta.

In collegamento con gli studi di Cube Radio/Radio Reverse infatti ci sarà l’intero team di autori che ha dato vita alla doppia storia speciale che il settimanale Topolino nei numeri 3405 e 3406 ha dedicato alla kermesse musicale più amata dagli italiani. Il fumetto sceneggiato da Pietro B. Zemelo con i disegni di Alessandro Perina, Federico Franzò e Luca Usai segue il dietro le quinte del Festival che ogni anno prende vita nel teatro Artiston di SanRomolo con protagonisti Amaduck e Rosario Paperello. Un’occasione per parlare anche di un’altra iniziativa che lega il mondo del fumetto a Sanremo: Il Sanremo Comics Festival che quest’anno ha raccolto la partecipazione 72 autori con 168 opere.

Dove vedere Avamposto 31?

Per seguire in diretta live la puntata di Avamposto 31 basta collegarsi ogni venerdì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 15:30 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP.

Le puntate precedenti