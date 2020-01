Avatar 2: al CES 2020 svelati i primi concept art

Nel corso della grande fiera che si sta svolgendo a Los Angeles, non sono mancate le sorprese per i fan di Avatar. Infatti, il CES 2020 ha fatto da “palcoscenico” per la presentazione – da parte di James Cameron – dei primi spettacolari concept art dedicati appunto ad Avatar 2. Dunque, nonostante manchi ancora un po di tempo prima dell’uscita della nuova pellicola cinematografica di Cameron, cominciano ad essere svelate le prime immagini che caratterizzeranno il film. Ebbene, nel corso della fiera è stato svelato proprio dal regista – al pubblico – quale sarà l’aspetto del mondo di Pandora nel prossimo show.

Tra l’altro è stato svelato anche un progetto del tutto nuovo che riguarda il mondo di Avatar e una delle Case Automobilistiche più famose di sempre: Mercedes-Benz. Infatti l’azienda tedesca ha deciso di realizzare un’auto che si ispira proprio ad Avatar, tanto che il nome della vettura del marchio tedesco prende il nome di Vision AVTR. Ovviamente, tutto è stato possibile grazie alla collaborazione tra la Casa Automobilistica e James Cameron. Egli, nel corso delle presentazione, ha svelato anche alcuni dettagli che riguardano la nuova pellicola. Dunque, ecco le parole del regista nello svelare i primi concept Art di Avatar 2:

In the #Avatar sequels, you won’t just return to Pandora — you’ll explore new parts of the world.

Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what’s to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ

— Avatar (@officialavatar) January 7, 2020