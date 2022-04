Avatar 2, il tanto atteso seguito del successo del 2009 (recuperate il DVD su Amazon!) di James Cameron, uscirà nelle sale questo dicembre dopo un considerevole numero di ritardi. Il film originale è stato visto come rivoluzionario e innovativo per il mondo del cinema ed è diventato il film di maggior incasso di tutti i tempi. L’attrice cinese Michelle Yeoh, divenuta famosa in occidente grazie al suo ruolo da Bond-Girl in 007 Il domani non muore mai e nel successivo La tigre e il dragon nonché per i suoi ruoli nei film del Marvel Cinematic Universe Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli, ha parlato del suo personaggio misterioso che andrà interpretare in Avatar 2, lodando inoltre il lavoro di Cameron.

Avatar 2: tutto ciò che sappiamo sul sequel e il ruolo dell’attrice cinese Michelle Yeoh

Durante un’intervista con Entertainment Weekly, l’attrice scritturata nei sequel di Avatar nell’aprile del 2019, ha condiviso la sua eccitazione per il film, rivelando di aver girato per alcune settimane fino a questo momento e che quindi c’è molto altro cui deve lavorare. Ha parlato in generale del suo personaggio, ovvero la dottoressa Karina Mogue e ha lodato il regista per il suo lavoro e il suo genio. Potete guardare il video cliccando qui.

“Quindi, sì, sono nei sequel di Avatar e come sapete non possiamo parlarne molto. Ma è James Cameron! Ma dai! Sarei la signora del tè per James Cameron! Abbiamo girato per qualche settimana, e sono rimasta così impressionata dal lavoro che ha fatto, dal lavoro che sta facendo, dall’energia. È un genio, è un genio che cammina. E ho davvero apprezzato l’esperienza e non vedo l’ora di tornarci presto, spero.”

A proposito di Avatar 2

Per ora non si sa molto della trama di Avatar 2. Tuttavia, i suoi personaggi principali, Jake Sully (interpretato da Sam Worthington) e Neytiri (interpretata da Zoe Saldaña), avranno una famiglia propria, che giocherà un ruolo importante. Si crede che gli esseri umani torneranno nel mondo di Pandora per finire ciò che hanno iniziato nel primo film, costringendo la famiglia di Jake e Neytiri a lasciare la loro casa e cercarne una nuova. Inoltre, tutti i sequel di Avatar esploreranno luoghi diversi e mai visti prima su questa luna meravigliosa, insieme a nuove culture e creature.

Cameron ha prodotto il film con Jon Landau e Josh Friedman, quest’ultimo inizialmente annunciato come suo co-sceneggiatore; è stato successivamente reso noto che Cameron, Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver e Shane Salerno avrebbero preso parte al processo di scrittura di tutti i sequel prima di essere attribuiti script separati.

Ecco le nuove date dei sequel di Avatar: