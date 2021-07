Avatar Legends: The Roleplaying Game, disponibile il Quickstart

Avatar Legends: The Roleplaying Game, il gioco di ruolo basato sulle serie animate di Avatar: la leggenda di Aang e Avatar: la leggenda di Korra, sta per approdare su Kickstarter. In vista della sua imminente campagna di crowdfunding, Magpie Games ha reso disponibile gratuitamente il Quickstart del gioco. Basato sulle due popolarissime serie animate Nickelodeon, Avatar Legends: The Roleplaying Game, permetterà ai giocatori di vivere avventure in un mondo di ispirazione orientale, in cui i suoi abitanti sono in grado di dominare, a seconda della loro provenienza geografica, uno dei quattro elementi.

Il Quickstart del gioco di ruolo di Avatar fornisce lo stretto indispensabile per cominciare a giocare le proprie avventure. All’interno del pdf gratuito (potete scaricarlo a questo link) sarà possibile trovare le informazioni generali sull’ambientazione, sulla creazione dei personaggi e su come creare avventure ideate in funzione dei personaggi giocanti. In aggiunta a queste informazioni basilari il Quickstart includerà anche un’avventura introduttiva (The Forbidden Scroll) e alcuni personaggi pregenerati.

Avatar Legends: The Roleplaying Game utilizzerà come “motore” il ben collaudato sistema di gioco Powered by the Apocalypse, arricchito da alcune meccaniche originali ideate per tradurre efficacemente l’atmosfera delle serie animate. Una delle novità introdotte dal gioco prevederà di tenere traccia della propensione ideologica dei personaggi, che durante il gioco potrebbero doversi confrontare con determinate scelte o eventi, in grado di modificare i propri ideali. Eventuali spostamenti verso uno degli estremi potrebbero portare a determinate conseguenze che potrebbero tradursi in modificatori positivi o negativi. Il gioco di ruolo di Avatar permetterà ai giocatori di scegliere tra cinque differenti ere, tra cui anche gli archi narrativi delle due serie animate (L’Era di Aang e l’Era di Korra), in questo modo i giocatori potranno sempre essere liberi di esplorare questo mondo quanto più possibile e influenzarlo con le loro azioni.

La campagna Kickstarter del gioco prenderà il via a partire dal 3 agosto e avrà lo scopo di finanziare la produzione del regolamento principale, la cui uscita sarà prevista, in inglese, per il 22 marzo 2022 e due espansioni previste per agosto 2022 e febbraio 2023.

