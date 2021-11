Avatar: The Last Airbender: Daniel Dae Kim si unisce al cast

Il live-action di Avatar: The Last Airbender di Netflix inizierà la produzione tra meno di un mese a Vancouver. Co-creata da Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko, la serie animata è stata uno dei cartoni più popolari della metà degli anni 2000. La serie ha generato una serie spin-off altrettanto popolare nel 2012 conosciuta come The Legend of Korra entrambi i quali sono in streaming su Netflix nella maggior parte delle regioni del mondo, mentre i graphic novel, che potete recuperare su Amazon, sono pubblicati in Italia dalla casa editrice Tunué.

Dopo aver annunciato chi andrà a interpretare i quattro protagonisti principali di Avatar: The Last Airbender, ovvero Aang, Katara, Sokka e Zuko (leggete anche questo nostro articolo per scoprirne di più) Netflix ha annunciato che Daniel Dae Kim (Lost, Hawaii Five-0) è stato scelto per interpretare il ruolo del Signore del Fuoco Ozai, il leader della Nazione del Fuoco, il quale intende conquistare e unire il mondo sotto la legge del Dominatore del Fuoco. Ozai è il secondo figlio di Vuurheer Azulon e Ilah, fratello minore di Iroh e marito della principessa Ursa. Inoltre, è il padre della principessa Azula e del principe Zuko.

A proposito di Avatar: The Last Airbender

Avatar: The Last Airbender è il reboot dell’omonima serie animata del 2005. Gordon Cormier interpreterà l’Avatar, che è anche l’ultimo dominatore dell’Aria. Dallas Liu è stato scelto come Zuko. Nel cast ci sono anche la sorella e il fratello della tribù dell’acqua, Katara e Sokka, che si alleano con Aang per aiutarlo nel percorso verso il suo destino, interpretati rispettivamente da Kiawentiio e Ian Ousley.

La serie è guidata dallo showrunner Albert Kim, che è anche produttore esecutivo e scrittore. Kim è noto per il suo lavoro in Sleepy Hollow e Nikita. Insieme a lui, nel team creativo, ci sono i produttori esecutivi Dan Lin, Lindsey Liberatore, Michael Goi e la co-produttrice esecutiva Roseanne Liang. Jabbar Raisani dirigerà un episodio, così come Goi e Liang.

