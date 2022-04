Avengers 1.000.000 BC ha in servo una rivelazione sorprendete per i Marvel Fan. La serie dedicata alla versione preistorica degli Eroi più Potenti della Terra, scritta da Jason Aaron e disegnata da Kev Walker, sarebbe infatti pronta a svelare le vere origini di uno degli eroi più amati del pantheon della Casa delle Idee: Thor. Secondo quanto rivelato dalla casa editrice, infatti, nei prossimi numeri potrebbero essere svelate le vere origine del Dio del Tuono, offrendo una scoppiettante rivelazione su chi siano realmente i genitori dell’asgardiano.

Avengers 1.000.000 B.C.: Marvel promette una rivelazione soprendente sulle origini di un amato personaggio del Marvel Universe

A rivelare questo potenziale colpo di scena è stato lo stesso Jarson Aaron, parlando dell’importanza di Avengers 1.000.000 B.C. nella sua attuale gestione del mito dei Vendicatori:

“Gli Avengers Preistorici sono stati una parte essenziale della mia gestione dei Vendicatori sin dall’inizio. Sono la versione primigenia di una genealogia di potenti eroi. Sono stati i difensori del Marvel Universe alle sue origini. E finalmente abbiamo modo di vederli nel loro pieno potenziale, in una storia che mostra come questi eroi preistorici abbiano forgiato la storia Marvel in un modo finore inimmaginabile, ma che avrà ramificazioni nella storia principale degli Avengers”

L’idea cui fa riferimento Aaron è la rivelazione che la Forza Fenice potrebbe essere la vera madre di Thor, come rivelato in Avengers #42, durante l’arco narrativo di ‘Enter the Phoenix’. In questa storia, Thor ha avuto un attimo di intimità con la feroce entità, scoprendo di non essere in grado di esserne ospite. In questa occasione, la Forza Fenica ha svelato al Dio del Tuono una sconcertante verità: è la sua vera madre.

Tornando agli Avengers Preistorici, la Forza Fenice è ospitata da Firehair, una dei primi mutanti della storia, compagna di avventure di Odino. Apparentemente, una storia one-shot di Avengers 1.000.000 B.C. rivelerà come sia stato proprio in questo periodo che sia nata una relazione tra Odino e Firehair, da cui sarebbe nato Thor.

Avengers 1.000.000 B.C. uscirà sul mercato americano il prossimo 13 luglio