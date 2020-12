Avengers: arrivano le action figure di Bandai tratte dal film

A grandissima richiesta da parte dei fan, Tamashii Nations annuncia l’uscita dei quattro Avengers per la linea S.H. Figuarts, tratti dal primo colossale film del Marvel Cinematic Universe. Ovviamente stiamo parlando di Iron Man, Captain America, Thor e Hulk. All’appello mancano ancora Black Widow e Occhio di Falco, ma speriamo che nei prossimi mesi ci sia un annuncio da parte dell’azienda Giapponese per un loro futuro rilascio.

Tutti e quattro i Vendicatori saranno realizzati completamente in plastica (a eccezione di Iron Man che avrà alcune parti in metallo dell’armatura) e saranno dotati di un corpo totalmente articolato con un discreto numero di accessori intercambiabili e parti opzionali, raggiungendo un’altezza di 15 cm circa l’una, escludendo Hulk che sarà di 20 cm circa.

Iron Man Mark 6 Battle Damage

Tony Stark o meglio Iron Man includerà la possibilità di cambiare l’elmo e la pettorina in modo da poter alternare l’eroe sia in versione normale o in quella danneggiata. Oltre a questi due particolari avrà in dotazione:

tre coppie di mani intercambiabili

parti posteriori di ricambio

parti di ricambio per i polpacci

parti sostitutive per l’avambraccio destro e sinistro

parti della spalla di ricambio (missile)

effetti laser per i pugni

quattro effeti di fiamma per il volo

Captain America

Captain America (Steve Rogers) sarà dotato di:

Tre teste alternative (due con il cappuccio e una senza)

Una parte del collo di ricambio

Sette mani destre e cinque mani sinistre intercambiabili

Set di parti per lo scudo

Due scudi (uno normale e uno danneggiato)

Thor

Thor avrà a corredo:

Due visi di ricambio

Quattro mani destre e due mani sinistre intercambiabili

Il martello Mjolnir

Un effetto lampo per il martello

Un effetto in rotazione di Mjolnir

Hulk

Hulk includerà come extra:

Due teste sostitutive

Due coppie di mani

I quattro Avengers sono già in preordine presso il distributore ufficiale Italiano dei prodotti Tamashii Nations (Cosmic Group), il prezzo è di 108.99 Euro per tutti e in Italia Iron Man, Captain America e Thor arriveranno per Giugno 2021, mentre Hulk a Luglio 2021 circa.