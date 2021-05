Avengers Campus: ecco i costumi del parco di divertimenti

Si avvicina l’inaugurazione di Avengers Campus a Disneyland Resort in California e per solleticare l’attenzione degli appassionati del MCU e dei parchi di divertimento Disney ha svelato le divise dei Cast Members che opereranno all’interno della land tematica Marvel. Avengers Campus aprirà il prossimo 4 giugno all’interno del parco Disney’s California Adventure, parco gemello di Disneyland in California. Inizialmente l’area avrebbe dovuto aprire i battenti lo scorso luglio, tuttavia anche il parco di Anaheim è stato soggetto a un periodo di chiusura prolungata a causa dell’emergenza sanitaria.

La land tematica Marvel immergerà i visitatori in una vera e propria avventura in pieno stile MCU, con attrazioni e ristoranti ispirati ad alcuni dei personaggi e cinecomics più amati, come ad esempio Spider-Man e Doctor Strange. La trama principale che animerà l’area vedrà gli ospiti del parco nei panni delle nuove reclute degli Avengers, alle prese con diverse missioni, in cui dovranno affiancare i vari supereroi.

I nuovi costumi dei Cast Members di Avengers Campus sono stati presentati in un video diffuso nei giorni scorsi. Nelle immagini sottolineate dall’iconico tema degli Avengers (e che mostrano anche alcuni scorci dell’area tematica) è possibile ammirare le nuove divise.

A seconda della sezione interessata del Campus i visitatori potranno imbattersi e interagire con Cast Members diversi, i quali sfoggeranno le divise appropriate in base all’eroe Marvel rappresentato. The Ancient Sanctum vedrà i Cast Members vestire i panni degli adepti e seguaci dello Stregone Supremo, nella Pym Test Kitchens sarà possibile interagire con personale in camice da laboratorio, i Cast Members di WEB Supplies indosseranno una divisa che richiamerà i colori iconici del costume di Spider-Man e infine i costumi dei dipendenti che prenderanno servizio presso il quartier generale degli Avengers saranno abiti bianchi e neri, reminiscenti delle divise tattiche, decorate con il logo degli Avengers.

Ultimo ma non meno importante lo Shwarma Palace, un punto di ristoro ispirato dalla memorabile battuta di Iron Man nel primo Avengers (qui è disponibile il cofanetto Avengers Collezione Completa Steelbook), vedrà i Cast Members in servizio indossare un grembiule giallo che figurerà il logo del ristorante.