Avengers Campus: ecco la cerimonia dell’apertura

Con un filmato trasmesso in diretta e caricato direttamente sul canale YouTube, Disney Parks a mostrato a tutto il mondo la cerimonia di apertura dell’Avengers Campus, una nuova zona tematica situata all’interno del Disney California Adventure e dedicata alla scoperta, al reclutamento e all’addestramento della prossima generazione di Supereroi.

Inaugurato ufficialmente lo scorso 4 Giugno, l’Avengers Campus riunisce tutti i più potenti eroi della Terra ed è diviso in diverse aree, ognuna dedicata ai più famosi volti iconici della Marvel: dalla Worldwide Engineering Brigade (abbreviata WEB) dedicata a Spider-Man, alla cittadella de I Guardiani della Galassia, fino all’Avengers Tower, dove sarà presente anche il mitico Quinjet e da dove è stata fatta la cerimonia.

In coda alla notizia, potrete vedere l’intero video, nel quale è stata fatta anche un’intera panoramica del parco, con un particolare focus su alcune delle attrazioni come WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure, nella quale dovremo aiutare Spider-Man a fermare una schiera di Spider-Robot impazziti che ha invaso il campus; oppure ancora, anche se non è una vera e propria attrazione, la Pym Test Kitchen e i Pym Testing Lab, dove si potranno creare e gustare diverse e fantasiose portate (oltre a far ingrandire i Prezels): dalla pasta con le polpette fatte interamente di “impossible meat” (una carne 100% vegetale, con un bassissimo impatto ambientale e dal sapore della reale carne), ai “Pym-ini“, dei particolari panini molto lunghi e serviti al taglio e tanto altro ancora.

Ecco, dunque, il video della cerimonia completa, alla quale hanno partecipato anche Kevin Feige, John Favreau, Paul Rudd e Anthony Mackie:

