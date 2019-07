Avengers: Endgame: gli sceneggiatori di Far From Home conoscevano i dettagli della trama

Secondo alcune notizie, pare che gli sceneggiatori di Far From Home sapessero alcuni dettagli della trama di Avengers: Endgame prima della sua uscita.

ATTENZIONE: Questa notizia potrebbe contenere alcuni elementi che potrebbero essere considerati come spoiler di Spider-Man: Far From Home. Sconsigliamo la lettura a coloro che non hanno ancora visto il film.



Durante la lavorazione di Avengers: Endgame si è mantenuta una certa riservatezza, proprio per evitare leak di spoiler e notizie. Anche fra gli addetti ai lavori c’è stata la massima segretezza, in particolare verso gli attori: ormai tutti sanno che Tom Holland, il nostro Spider-Man di quartiere, non resiste alla tentazione di spoilerare dettagli importanti dei film. Ma tre dettagli importanti di Avengers: Endgame sono stati rivelati agli sceneggiatori di Spider-Man: Far From Home, già molto prima dell’uscita del film.

A quanto pare Erik Sommers e Chris McKenna sapevano già che Iron Man e Vedova Nera sarebbero morti dopo cinque anni dallo schiocco di Thanos. Erano quindi a conoscenza del gap temporale tra Infinity War ed Endgame, in modo da poterlo inserire all’interno di Spider-Man: Far From Home. Tutto ciò è stato infatti rivelato per creare un collegamento fra Far From Home e Avengers: Endgame, infatti in questo ultimo film della Fase Tre la morte di Iron Man e il buco temporale di cinque anni influiranno moltissimo sullo svolgimento della trama del film. I due sceneggiatori erano quindi tenuti a sapere che cosa sarebbe successo. E’ quasi un peccato che Sommers e McKenna avessero saputo così in anticipo della perdita di questi due iconici eroi, ma fortunatamente tutto ciò è stato utile, infatti le prime osservazioni su Spider-Man: Far From Home sono estremamente positive.

Il film è attualmente nelle sale e vi consigliamo vivamente di prenotare il vostro posto il prima possibile.