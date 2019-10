Avengers Endgame: Gomora è stata resuscitata per James Gunn?

Il tragico epilogo di Infinity War è stato cancellato con la resurrezione di Gomora in Avengers Endgame. C'è lo zampino di James Gunn.

Vi ricordate della tragica fine di Gomora in Avengers: Infinity War? Se sì, ricorderete naturalmente della sua incredibile resurrezione in Avengers Endgame. I due sceneggiatori, Christopher Markus e Stephen McFeely, hanno motivato questa scelta con una teoria alquanto strana (piccolo spoiler: c’è lo zampino di James Gunn).

Secondo quanto emerso in queste ore, i due sceneggiatori hanno sfruttato il viaggio nel tempo per offrire un personaggio al regista dei Guardiani della Galassia.

“In pratica, c’eravamo noi, i registi [Anthony e Joe Russo] e Kevin Feige. Ma non è che Feige ha detto esplicitamente ‘Sai cosa, abbiamo avuto un incontro e avremo questi tre servizi di streaming, quindi assicuriamoci…‘”, spiega McFeely. “Non sono a conoscenza di gli show in streaming, ma sembra che potrebbero iniziare il plot proprio da Endgame“.

Gomora, inoltre, ha un ruolo cruciale nel prossimo lungometraggio dei Guardiani della Galassia, infatti “alcune cose sono state fatte in modo che Gunn potesse sfruttarle nel Vol. 3 del suo film“, continua Stephen McFeely. “Per il momento James è ancora vago, e non so cosa ci farà con questo personaggio“.

L’altro sceneggiatore, Christopher Markus, sembra incuriosito dalla possibile partecipazione della vecchia Gomora nella nuova timeline. “L’arco narrativo non è stato completamente concluso, e le conseguenze non si sono ancora manifestate. [Questa scelta] non influirà necessariamente su Avengers Endgame, e non so come influenzerà i Guardiani della Galassia, ma lascia delle incognite, ed è interessante appunto conoscere come si svilupperanno“.

Insomma, quei mattacchioni della Marvel hanno combinato un bel pasticcio, o meglio, un gradito pasticcio per gli amanti della saga dei Guardiani della Galassia. Naturalmente, non mancheranno aggiornamenti in merito.