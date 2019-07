Avengers: Endgame, i Russo rispondono a J. Cameron

I fan di Avengers: Endgame sapranno bene che la pellicola cinematografica dei fratelli Russo è riuscita a raggiungere il record di Avatar diventando il film più visto di sempre. Dopo che l’ultimo capitolo dedicato alla saga degli Avengers ha ottenuto un incasso senza precedenti, James Cameron ha voluto complimentarsi con Anthony e Joe Russo per l’ottimo risultato ottenuto.

Dunque, i fratelli Russo hanno deciso di rispondere attraverso un post su Twitter, al regista della pellicola di Avatar. La risposta è stata veramente molto simpatica, infatti i Russo hanno condiviso dei curiosi fotomontaggi che li ritraggono mentre sono impegnati a guardare le pellicole realizzate proprio da Cameron. Anthony e Joe Russo, con questa risposta, hanno voluto mettere in risalto quanto sia stato importante per loro seguire gli insegnamenti del regista di Avatar.

To @JimCameron– you're a monumental reason why we fell in love with film in the first place. Thank you for always inspiring us and opening the world’s eyes to what’s possible. We can’t wait to see where you take us next… pic.twitter.com/nrOqKVjGFa

