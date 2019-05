Avengers: Endgame, inizialmente doveva morire un altro supereroe (spoiler)

Tutti sapranno bene che, con la conclusione del capitolo di Avengers: Endgame, abbiamo assistito alla morte di due grandi supereroi, ossia Iron Man e la Vedova Nera. Ebbene, non tutti sanno che le vicende inizialmente, non dovevano concludersi proprio in questo modo.

Tutti sapranno bene che, con la conclusione del capitolo di Avengers: Endgame, abbiamo assistito alla morte di due grandi supereroi fra i più amati dal pubblico. Ebbene, non tutti immaginano invece le vicende inizialmente, dovevano concludersi in modo totalmente diverso.

Infatti in principio, Christopher Markus e Stephen McFeely, sceneggiatori del film, avevano in mente di sacrificare Occhio di Falco anziché il personaggio interpretato da Natasha Romanoff. A confermare quanto detto, sarebbero stati gli stessi sceneggiatori che nel corso di un’intervista avrebbero affermato quanto segue:

“Jen Underdahl, la nostra produttrice degli effetti speciali, ha letto una bozza della sceneggiatura in cui Occhio di Falco si sacrificava, e ci ha detto, “Non osate portarla via da lei”. Ci siamo davvero emozionati a pensarci». Insomma, lo dobbiamo alla signora Underdahl se Clint Barton si è infine salvato! Hanno proseguito i due scrittori: «Aveva ragione. Lui avrebbe preso il colpo per lei. Sarebbe stato melodrammatico vederlo morire e non riavere mai più la sua famiglia. Era giusto e appropriato che infine il sacrificio lo avesse fatto lei”.

Sicuramente, “risparmiare” un personaggio piuttosto che un altro avrebbe potuto incidere molto sulle future vicende dell’universo Marvel. Certo è, però, che Occhio di Falco interpretato dall’attore Jeremy Renner molto presto sarà protagonista di una nuova serie che verrà trasmessa sulla piattaforma di Disney+. Dunque, i fans del Marvel Cinematic Universe potranno essere soddisfatti di questo progetto. Ma non finisce qui, infatti anche il personaggio interpretato dall’attrice Scarlett Johansson sarà al centro di un nuovo standalone, nel quale vedremo una protagonista più scatenata che mai. Il nuovo film che vedrà la Vedova Nera al centro di molte vicende, sarà diretto dalla regista Cate Shortland e il cast sarà composto da attori del calibro di Florence Pugh, Rachel Weisz e David Harbour.

Dunque, cosa ne pensate di come si sono conclusi i destini dei nostri supereroi in Avenger: Endgame? E cosa vi aspettate dai nuovi film che avranno come protagonisti Occhio di Falco e la Vedova Nera? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.