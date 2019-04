Avengers – Endgame: Iron Man e Captain America hanno fatto davvero pace?

I Fratelli Russo, registi dell'attesissimo Avengers – Endgame, hanno confuso un po' le acque in merito alla scena del trailer in cui Captain America e Iron man si stringono la mano.

L’enorme minaccia rappresentata dal titano pazzo Thanos in Avengers – Endgame sarà davvero stata una motivazione sufficiente a riportare la pace tra Iron Man e Captain America dopo la “Civil War”? Secondo i fratelli Russo, registi dell’attesissimo capitolo finale della fase 3 del Marvel Cinematic Universe… nì.

Durante una recente intervista in cui il giornalista ribadiva loro quanto elevato sia stato il gradimento da parte dei fan della famosa scena dell’ultimo trailer in cui i due supereroi superano i dissapori passati e si stringono la mano, i due registi hanno affermato che quella scena in realtà non ci sia nel film, spiegando come non sia la prima volta che sviano i fan, come in occasione della presenza di Hulk nella battaglia del Wakanda che era stata mostrata nel primo trailer di Infinity War.

Un colpo davvero basso da parte dei fratelli Russo per i milioni di fan della saga in tutto il mondo, che avevano unanimemente apprezzato la scena epica e intimista a un tempo tra due vecchi amici ritrovati. L’affermazione in effetti sembra essere credibile, ma potrebbe essere a sua volta soltanto una soluzione per far aumentare all’inverosimile l’hype intorno al film.

Subito dopo la scioccante affermazione infatti Anthony Russo ha cercato di sviare il discorso parlando di quanto sia comunque importante il rapporto umano tra i due super eroi, mentre Joe, non contento ha aggiunto in coda un sibillino “chissà, la scena potrebbe anche essere presente”. Insomma, dopo aver lanciato il sasso e nascosto la mano i fratelli Russo hanno addirittura tentato di negare di aver mai effettuato il lancio, portando somma confusione tra i fan e aumentando allo spasmo l’attesa per Avengers – Endgame. Voi cosa ne pensate, in quale delle affermazioni avranno detto la verità?