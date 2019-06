Avengers: Endgame, Kevin Feige parla del personaggio LGBT

Kevin Feige, CEO di Marvel Studios, ha deciso di parlare ed esprimere il suo pensiero in merito al primo personaggio omosessuale entrato a far parte dell’Universo Cinematografico Marvel. Il produttore avrebbe espresso queste parole riguardo al ruolo del personaggio interpretato dal co-regista Joe Russo:

“A dire la verità quella scena non è mai stato pensata per mostrare il nostro primo personaggio omosessuale. Doveva essere solo una questione di sentimenti, una questione di vita, una questione di verità. E mi è piaciuto molto che uno dei nostri eroi più rappresentativi, Steve Rogers, Captain America, non battesse ciglio. Abbiamo una persona che racconta la sua verità, che è straziato per la sua perdita e che lotta per rimettere insieme la sua vita. Non abbiamo pensato quella scena per presentare al mondo il nostro primo eroe. Immagino che sia un primo riferimento, quindi è ovvio che riceva molta attenzione”.