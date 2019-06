Avengers: Endgame – la scena clou del film rifatta con i Lego

Brick FORCE Studios, uno Youtube creator, ha realizzato in stop motion con i Lego la scena dei portali di Avengers: Endgame.

Brick FORCE Studios ha ricreato la scena dei portali di Avengers: Endgame utilizzando i mattoncini Lego. La sequenza realizzata in stop motion riproduce il climax narrativo di Avengers: Endgame. Tutto sembra ormai perduto e Captain America realizza l’ineluttabilità del piano di Thanos ma nonostante questo non vuole sottrarsi ad una fine ormai segnata. Qualcosa però attira la sua attenzione, una voce in lontananza: Falcon e tutti i personaggi che sono caduti per mano del Grande Titano hanno fatto ritorno, accompagnati dagli Avengers mancanti.

Ed è in questo momento di grande realizzazione che due parole guidano l’eroico esercito: Avengers Assemble!

Una delle scene Marvel più grandiose, ricreate fotogramma per fotogramma con i LEGO! Probabilmente la scena più difficile che abbia mai realizzato fino ad ora. Spero vi piaccia! Vi sfido a trovare tutti gli easter eggs se avete coraggio 🙂

Dietro a Brick FORCE Studios si nasconde Karol Pikuła, che dal 2014 realizza brevi video in stop motion, creati interamente con i mattoncini Lego, che rendono omaggio al cinema di genere e all’animazione. Tra i vari contenuti eseguiti da Brick FORCE Studios, che potrete ammirare sul suo canale Youtube, troverete diverse sequenze dedicate a diversi cinecomics Marvel, Pacific Rim, Kingsman, IT e molti altri.