Avengers: Endgame, membro Academy contrario alla candidatura agli Oscar

A quanto pare, un membro dell’Academy ha espresso il suo disappunto in merito alla candidatura al Premio Oscar del film Avengers: Endgame. Non si conosce chi sia effettivamente la persona in questione, certo è che, nel momento in cui è stata interpellata per dire la sua sulla candidatura all’Oscar di uno dei film più popolari dell’Universo Cinematografico Marvel, è stata abbastanza chiara: non voterà mai per uno dei film degli Avengers. Avrebbe infatti affermato quanto segue:

“Non c’è assolutamente alcuna possibilità che io voti per qualcosa con la parola Avengers nel titolo, e so che molti altri qui all’Academy la pensano come me”.

Successivamente, quelle che seguono, sono state le dichiarazioni del membro anonimo dell’Academy, in merito al film di First Man, il quale ha vinto il Premio Oscar per migliori Effetti Speciali:

“First Man – Il primo uomo avrebbe dovuto ricevere una nomination come Miglior Film, probabilmente è arrivato nono o decimo, e i suoi effetti visivi sono meravigliosi. Credo che per lo più fossero stati realizzati in studio, mentre gli altri candidati godevano di un maggior lavoro in CGI, e io rispetto questo tipo di operazione. Non c’è niente che mi possa convincere a votare un film con la parola Avengers nel titoli, come molte persone nell’Academy, non ho rispetto per i film acchiappa-soldi”.

Cosa ne pensate di quanto affermato in merito al film di Avengers: Endgame e della sua candidatura al Premio Oscar come Miglior Film? Siete d’accordo con l’anonimo membro dell’Academy? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.