Avengers: Endgame, primi commenti sulla versione cinematografica “estesa”

Il 28 giugno Avengers: Endgame è tornata nelle sale cinematografiche USA con una versione estesa del film, quindi con alcune scene inedite.

Il 28 giugno Avengers: Endgame è tornato nelle sale cinematografiche USA con una versione estesa del film, quindi contenente alcune scene extra. Negli ultimi giorni è stato ipotizzato che le scene inedite, riguardanti l’ultimo capitolo della saga dedicata agli Avengers, siano state aggiunte per cercare di superare il record di incassi registrato dal film Avatar. E, a quanto pare, negli Stati Uniti questa nuova versione del film diretto da Joe ed Anthony Russo, ha riscosso già un grandissimo successo. Infatti al debutto, la versione “Bring Back” di Avengers: Endgame, ha totalizzato un incasso tre volte superiore rispetto a quello della settimana precedente.

Avengers: Endgame, le scene inedite

Secondo i primi commenti, pochi secondi prima dell’inizio del film in versione “Bring Back”, il co-regista Anthony Russo invita tutti gli spettatori a rimanere nella sala cinematografica anche dopo la fine dei titoli di coda dicendo: “c‘è qualcosa di speciale da condividere con voi“. Dunque si presuppone che ci siano sorprese anche dopo la fine del film. Come promesso da Marvel Studios, non manca un omaggio, di pochi minuti, al compianto Stan Lee. Si tratta di un cammeo di tutti i suoi film dell’Universo Cinematografico Marvel che si conclude con la frase “We Love You 3000“.

Mentre, la seconda sorpresa per i fan dell’Universo Marvel, a quanto pare, riguarda la scena tagliata. Si tratta di una scena rimasta incompleta che è stata, di conseguenza, non inserita all’interno del film “originale” di Avengers: Endgame. Sembrerebbe che sia stata girata immediatamente prima della scena in cui Cap, Widow e Ant-Man incontrano Hulk nella tavola calda. Si vede infatti Hulk intento a salvare alcune persone da un edificio in fiamme in un modo molto particolare. La scena dura poco meno di 90 secondi e si conclude con Hulk che riceve una telefonata, dicendo “Steve chi?“.

Dunque tenendo conto dei primi commenti, sostanzialmente i contenuti inediti non nascondono nessun tipo di rivelazione sul futuro. Anche se inizialmente i fan si aspettavano che Avengers: Endgame sarebbe stato ripubblicato in una maniera senza precedenti. La versione estesa dell’ultimo capitolo della saga dei Vendicatori arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 4 luglio, andrete a vederlo?