Avengers: Endgame, quale era inizialmente il ruolo dell’Antico?

In Avengers: Endgame, un ruolo importante nell'Universo Marvel, è stato svolto dal personaggio dei fumetti, creato da Stan Lee e Steve Ditko, ovvero Antico. Ma era questo il suo ruolo iniziale?

L’ultimo capitolo del film diretto da Anthony e Joe Russo, Avengers: Endgame, è stato ricco di sorprese e colpi di scena. Un ruolo importante nell’Universo Marvel, è stato svolto dal personaggio dei fumetti, creato da Stan Lee e Steve Ditko, ovvero l’Antico. Se siete fra i pochi a non aver ancora visto la pellicola evitate di leggere oltre se non volete incorrere in spolier.

Ricordiamo che i Vendicatori hanno affrontato un viaggio per tornare indietro nel tempo fino alla battaglia di New York e a questo punto subentra il personaggio interpretato da Tilda Swinton. Infatti, mentre Captain America, Iron Man e Ant-Man cercano di sottrarre a Loki il cubo cosmico, l’Antico discute con Bruce Banner, il quale veste i panni di Hulk, in merito alle linee temporali.

Ebbene, a quanto pare, Marvel Studios chiamò nuovamente Tilda Swinton, esattamente un anno dopo, per girare nuovamente la scena. Di conseguenza, inizialmente i piani del plot erano diversi da quelli che abbiamo visto. Infatti, nel corso di una recente intervista Tilda Swinton avrebbe affermato:

“Tornare è stato un piacere, ma la vera sorpresa è che abbiamo girato la scena durante un giorno d’estate, e un anno dopo, mi hanno richiamata per i reshoot perché un paio di dialoghi erano stati cambiati, un paio di punti della storia erano cambiati, e c’era una modifica nel mio costume”.

L’attrice avrebbe spiegato le motivazioni di tale scelta: sono state aggiunte alcune informazioni che l’Antico fornisce al personaggio interpretato da Bruce Banner in merito ai viaggi nel tempo. Sull’argomento intervengono anche i fratelli Russo, i quali avrebbero chiarito che è stato necessario aggiungere alcune informazioni poiché un gran numero di persone non avevano ben compreso la differenza tra le regole di questo film e quelle di film come Ritorno al Futuro.

Dunque, voi cosa ne pensate? Sono stati utili i chiarimenti forniti dall’Antico? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.