Avengers: Endgame, sceneggiatori scriveranno film su Superman?

A quanto pare gli sceneggiatori dell’ultimo capitolo dedicato alla saga degli Avengers avrebbero mostrato un certo interesse nello scrivere un nuovo film interamente dedicato a Superman. Infatti, proprio nel corso dell’ormai passato San Diego Comic Con 2019, Christopher Markus e Stephen McFeely avrebbero reso noto il nome del supereroe della DC di cui avrebbero voluto occuparsi. Ebbene, è saltato fuori proprio il nome di Superman e queste sono state le parole rilasciate, nel corso di un’intervista, da Stephen McFeely:

“Penso che Captain America dimostri che ci sono certi modi per realizzare attualmente un film realmente buono su Superman. Non devi “sporcarlo”, non devi liberarti della sua bontà. Sono un grande fan e il Superman interpretato da Christopher Reeve è uno dei miei film preferiti. Quindi è uno dei personaggi che prenderemmo sempre in prestito”.

Dunque Markus e McFeely avrebbero un approccio diverso rispetto a quello dimostrato da David S. Goyer e Zach Snyder in Man of Steel. Infatti i due sceneggiatori del film campione d’incassi credono che sia importante preservare la natura originaria di Superman, un po’ come è successo in Avengers: Endgame con Captain America. Nonostante Christopher Markus e Stephen McFeely abbiano concluso la loro collaborazione con Marvel Studios, non viene escluso un loro ritorno:

“Non lo sappiamo ancora, ma certamente non è nostra intenzione non tornare più a lavorare con Marvel in futuro. Al momento non ci stiamo occupando di nulla, e realizzeremo alcune cose per lo studio che abbiamo fondato con i fratelli Russo”.

Quindi se la Warner Bros in futuro avrà intenzione di realizzare una nuova pellicola cinematografica dedicata a Superman potrebbe prendere in considerazione i due sceneggiatori di Avengers: Endgame. Cosa ne pensate?