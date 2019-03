Avengers: Endgame, su Reddit appaiono due teorie che vi sconvolgeranno!

Su Reddit compaiono nuove interessanti teorie che tentano di svelare il plot della trama di Avengers: Endgame.

Avengers: Infinity War ha lasciato dietro di sé moltissime domande, che dovranno trovare la loro effettiva risposta nel prossimo lungometraggio Avengers: Endgame. A tal proposito, moltissimi appassionati si dilettano nel provare a scovare indiscrezioni ed immaginare un plot narrativo al prossimo film della Marvel. Tra le tante ipotesi condivise su Reddit, ce ne sono due che se dovessero essere esatte sarebbero davvero un “bel colpo” per gli appassionati.

Ad oggi l’unica certezza è quella che lo spettatore si troverà ad assistere ad uno scontro senza precedenti tra gli Avengers superstiti (Iron Man, Captain America, Thor, Black Widow, Hulk , Clint Barton, Ant-Man e Captain Marvel) e Thanos. Una battaglia che permetterà ai vendicatori (in caso di vittoria) probabilmente di eliminare le terribili conseguenze legate all’ormai iconico gesto di Thanos.

Iniziamo con la prima indiscrezione (curata dall’utente kangisinavengers4), secondo la quale uno degli eroi diventerà un villain assetato di sangue. In particolare si ipotizza che Iron Man, attualmente alla deriva nello spazio, possa finire a contatto con gli Eternals (una specie di celesti), che gli forniranno nuove tecnologie facendolo diventare immortale. Tuttavia, questa particolare tecnologia trasformerà il nostro amato Iron Man in Kang (conosciuto nei fumetti come esperto di viaggi intergalattici e discendente di Mr. Fantastic), e sarà animato dall’obiettivo di sterminare tutti i vendicatori per impedire la comparsa di nuove minacce come Thanos.

Bisogna specificare, inoltre, che i rumors fanno riferimento agli Eternals, una razza aliena che possiede tecnologie ancora a noi sconosciute. Secondo l’indiscrezione in questione, questa razza entreranno a breve nelle pellicole del Marvel Cinematic Universe.

Passiamo alla seconda indiscrezione, vale a dire alla prossima teoria, che si collega direttamente alla recente acquisizione di Fox da parte della Disney (già detentrice dei diritti dell’universo Marvel). Secondo questa teoria, scritta ed elaborata dall’utente ahumanmadethis, le Gemme dell’Infinito finiranno distrutte liberando una grande energia che farà nascere i Mutanti, o meglio dire, sbloccherà il gene mutante. Questo eventuale finale potrebbe consentire agli autori di introdurre tutti i personaggi mutati all’interno del Marvel Cinematic Universe, come gli X-Men e I Fantastici Quattro.

Insomma, le indiscrezioni su Avengers: Endgame sono particolarmente interessanti, tanto quanto lo sarà il finale pensato dagli autori (i fratelli Russo ndR) di questa pellicola. Appuntamento, quindi, al prossimo 24 aprile in tutte le sale cinematografiche italiane.