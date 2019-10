Avengers: Endgame, Tony Stark è vivo secondo una teoria!

Una nuova teoria, balzata online nella popolare community Reddit, Tony Stark è ancora vivo, dopo il tragico epilogo di Avengers: Endgame.

Dopo l’epilogo di Avengers: Endgame, gli appassionati hanno dovuto dire addio a Tony Stark, personaggio interpretato dal magistrale Robert Downey Jr., che ha sacrificato la propria vita per battere definitivamente Thanos e la sua flotta di seguaci.

Secondo una bizzarra teoria, Iron Man potrebbe ritornare sotto-forma di intelligenza artificiale. Sembrerebbe una cosa alquanto scontata, ma un utente ha individuato un dettaglio in Avengers: Endgame che potrebbe far tornare l’eroe in “vita”.

“In alcune delle ultime scene di Endgame, dopo la morte di Tony, abbiamo visto Morgan e Pepper guardare un ologramma di Tony proiettato dall’elmetto di Mark LXXXV, che ha realizzato prima della sua morte. E se l’ologramma non fosse stato creato prima della sua morte? Sì, dopo quello che leggerai, tu stesso crederai che esiste una forte possibilità che questa teoria sia vera“, spiega l’utente ankitkvishwakarma nel suo post su Reddit.

“Nei fumetti di Ironheart del 2015, dopo che Tony è entrato in coma, è stata introdotta un’intelligenza artificiale per continuare l’eredità di Ironman. E se l’ologramma che abbiamo visto fosse la sua IA ma non il suo ologramma? Sì, è molto possibile!”

Stando a quest’affascinante teoria, Tony Stark potrebbe ancora spiccare il volo con la sua iconica armatura, nonostante il tragico epilogo di Avengers: Endgame. In conclusione, vi lasciamo il post completo dell’utente per consultarlo in modo più approfondito.