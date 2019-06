Avengers: Endgame versione estesa. Quali le scene bonus?

Alla luce dei contenuti proposti, si può dire che gli spettatori hanno quindi degli ottimi motivi per ritornare nelle sale e rivivere le emozioni di Endgame a circa nove giorno dall’uscita di Far From Home. C’è da considerare che l’incasso di Endgame, attualmente è di appena 37,2 milioni di dollari in meno di Avatar, film di James Cameron rimasto ancora imbattuto. Probabilmente questo nuovo ciclo di proiezioni aiuterà a recuperare altre vendite, in modo da superare la concorrenza, ma se ciò non dovesse accadere rimarrebbe comunque non solo uno dei cinecomic più visti, ma soprattutto uno dei tre film più visti nella storia del cinema. Esattamente come per Endgame, anche Avatar stesso è stato riproposto nelle sale qualche tempo dopo la sua uscita, in una versione integrale con contenuti extra, esattamente come sta accadendo per Avengers: Endgame.

Siamo certi che questi nuovi elementi incuriosiranno nuovamente il pubblico e i fan degli Avengers, in modo da attirarli nelle sale per poter urlare ancora una volta “Avengers uniti!” insieme al buon Capitan America.

Se volete recuperare il capitolo precedente di Avengers: Endgame, vi ricordiamo che è disponibile su Amazon il blue-ray di Infinity War.