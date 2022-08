La casa editrice Marvel Comics ha annunciato una nuova miniserie in arrivo per questo novembre. La nuova serie si intitola Avengers: Murderworld, è composta da cinque numeri e vedrà i Vendicatori combattere contro la minaccia di Arcade, storica nemesi di un’altra supersquadra marveliana, gli X-Men.

La nuova serie è creata dallo sceneggiatore Jim Zub, conosciuto per il contributo alle serie di Conan il Barbaro e agli albi speciali dedicati all’universo di Dungeons & Dragons, e l’artista Ray Fawkes insieme a una squadra di artisti a rotazione. Ad affiancare Zub e Fawkes c’è anche l’artista Jethro Morales.

Dopo Murderworld: Avengers #1, che fungerà da introduzione generale della storia, ogni albo successivo conterrà delle storie one-shot dedicate a Spider-Man, Wolverine, Moon Knight, e Vedova Nera, la quale sembra avere dei conti in sospeso proprio con Arcade.

Questa la sinossi ufficiale della serie:

Centinaia di persone vengono uccise ogni anno in un elaborato torneo segreto gestito da un uomo sadico che dispone di risorse quasi illimitate. Non è una leggenda metropolitana. Non è un mito: MURDERWORLD è reale! È online e la macabra verità è stata nascosta a tutti, tranne che alle sue vittime, fino ad ora. Vi presentiamo Paul Pastor, lo straordinario giovane documentarista che sta per smascherare tutto… con l’aiuto di alcuni superpoteri, a cominciare dagli Avengers! In MURDERWORLD: AVENGERS, la Vedova Nera ha un rancore personale da risolvere con Arcade, la mente del Murderworld, ma riuscirà a fermare questo gioco prima che uccida di nuovo?

Jim Zub ha spiegato:

“Quando ho visto per la prima volta Murderworld in un numero di Uncanny X-Men, sono rimasto affascinato dalla sua colorata sdolcinatezza mista a inganno e violenza. Molti anni fa, Ray e io abbiamo parlato di una contorta storia thriller-soprannaturale ambientata nel mortale parco giochi di Arcade e ora, a partire da Murderworld: Avengers, abbiamo finalmente la possibilità di scatenarla!”.

Ray Fawkes ha aggiunto:

“Murderworld è uno di quei concetti furtivi e ultra-incisivi che hanno sempre reso l’Universo Marvel così affascinante per me – la patina sgargiante di divertimento per famiglie applicata su una minaccia mortale. Quando Jim e io ne abbiamo discusso, le idee per renderlo sempre più spaventoso ed eccitante continuavano a venirci in mente. Sono entusiasta di presentarle ai lettori in tutta la loro orribile gloria!”