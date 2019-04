Avengers, in arrivo sei volumi dedicati agli eroi Marvel!

Panini Comics, per celebrare il debutto di Avengers: Endgame, pubblica diversi fumetti sugli supereroi più potenti di sempre.

Avengers: Endgame sarà presto disponibile in tutte le sale cinematografiche italiane. In questa particolare occasione (molto sentita da appassionati e stampa), Panini Comics, leader nel settore dell’intrattenimento per fumetti in Italia, ha deciso di pubblicare dal 10 aprile sei volumi dedicati ai principali personaggi della serie.

“Ogni volume è tematico ed è dedicato ai più amati protagonisti degli Avengers: Iron Man, Capitan America, Thor e Spider-Man, oltre al temibile Thanos“, specifica il comunicato ufficiale dell’editore italiano. “Un ultimo libro è invece incentrato sul racconto delle loro vicende originarie“.

“I volumi, costituiti da 120 pagine, contengono racconti sia di uscita più recente, sia provenienti dai numeri più importanti delle varie testate; inoltre in ogni uscita sono presenti le origini dei personaggi che hanno fatto la storia della Marvel, costituendo un prodotto perfetto sia per chi è già amante della saga degli Avengers e vuole un nuovo memorabilia da sfoggiare all’interno della sua libreria, sia per chi vuole scoprire dove tutto è iniziato“, conclude l’ufficio stampa.

Nonostante l’imminente uscita, non ci sono informazioni ufficiali sul prezzo di ciascun volume. In ogni caso, si tratta di una buona occasione di ripassare le avvincenti storie dei personaggi che saranno presenti alla prossima pellicola dedicata ai vendicatori.