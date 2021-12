Secondo quanto diffuso online su Twitter da accreditati insider, sarebbe emerso un dominio (raggiungibile qui) che lascerebbe intendere l’arrivo dell’anime di Ayakashi Triangle, manga scritto e disegnato da Kentaro Yabuki (To Love-Ru) attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump.

Ayakashi Triangle: in arrivo l’anime del manga dall’autore di To Love-Ru?

La serie manga non è ancora disponibile in Italia, ma i capitoli arrivano puntualmente ogni domenica attraverso l’applicazione MANGA Plus di Shueisha in forma gratuita.

Al momento non ci è dato in realtà sapere se il dominio porterà all’annuncio oggetto di questo articolo, ma il fatto che arriva proprio a qualche giorno dal Jump Festa ’22, evento allestito da Shueisha e dedicato a novità in relazione alle opere edite, non pare essere solo un caso. La kermesse si terrà nel week-end del 18 e 19 dicembre presso il Makuhari Messe in quel di Chiba.

La commedia romantica e di combattimento di cui si parla è ambientata in un Giappone infestato da misteriosi mostri di nome ayakashi e di alcuni speciali esorcisti ninja pronti a fermarli. Uno tra questi ultimi, Matsuri Kazamaki, trascorre i suoi giorno combattendo gli ayakashi per proteggere la sua amica di infanzia Suzu. Tuttavia, quando appare un gatto ayakashi di nome Shirogane, le cose si capovolgono completamente.

Il manga ha avuto inizio nel 2020 e al momento si compone di 4 volumi. Non vi sono al momento informazioni circa un prossimo arrivo in Italia.

Come anticipato, il maestro Yabuki è celebre per aver prestato le illustrazioni alla commedia manga romantica di To Love-Ru, scritta invece da Saki Hasemi, e tante altre serie come, ancora, Darling in the Franxx. Se foste interessati al genere e all’autore vi rimandiamo alla pagina di acquisto qui su Amazon: