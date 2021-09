Babylon 5: in arrivo il reboot per The CW

Babylon 5 godrà di un reboot. La famosa serie fantascientifica ideata e prodotta da J. Michael Straczynski (Sense 8, Changeling), verrà completamente rifatta da zero.

A dare la notizia The CW che ha annunciato che la nuova versione di Babylon 5 si concentrerà su un personaggio familiare, John Sheridan, interpretato da Bruce Boxleitner nella serie originale.

Babylon 5: in arrivo il reboot, i primi dettagli

Il reboot di Babylon 5 vede il ritorno di J. Michael Straczynski, il quale scriverà la sceneggiatura. Verrà prodotto da Warner Bros. Television e distribuito da The CW.

Qual è la trama di questo reboot? La nuova serie si concentra su John Sheridan, un ufficiale della Earthforce con un background misterioso che viene assegnato a Babylon 5, una stazione spaziale lunga cinque miglia nello spazio neutrale, un porto di scalo per viaggiatori, contrabbandieri, esploratori aziendali e diplomatici alieni in un momento di pace inquieta e la costante minaccia di guerra. Il suo arrivo innesca un destino al di là di qualsiasi cosa avrebbe potuto immaginare, come una compagnia esplorativa terrestre innesca accidentalmente un conflitto con una civiltà un milione di anni prima di noi, mettendo Sheridan e il resto dell’equipaggio di B5 nella linea di fuoco come l’ultima, migliore speranza per la sopravvivenza della razza umana.

Non abbiamo ancora una possibile data d’uscita quindi rimaniamo in attesa di nuove informazioni.

Babylon 5: la serie originale

L’originale Babylon 5 è andata in onda il 22 febbraio 1993 negli Stati Uniti, e la serie è proseguita per cinque stagioni dal 1994 al 1998. In Italia è stata trasmessa in chiaro da Rai 4.

Babylon 5 è stata interpretata, oltre a Boxleitner da, Michael O’Hare, Claudia Christian, Jerry Doyle. Mira Furlan, Richard Biggs, Andrea Thompson, Bill Mumy. Jason Carter, Tracy Scoggins, Stephen Furst, Patricia Tallman. Peter Jurasik, Andreas Katsulas, Jeff Conaway e Robert Rusler.

La serie ha visto numerosi spin-off tra cui la serie di TNT Crusade, nonché una serie di lungometraggi che hanno tracciato gli anni dal 2245-2281 quando la stazione Babylon 5 è stata disattivata. Inoltre, il lucrativo franchise è poi stato trasposto in romanzi, storie brevi e fumetti, e altro ancora, ed è ancora un pilastro del cosplay alle convention di cultura pop e agli eventi speciali.

