Back Arrow: Elsha Lean e Briheight Gigan – la recensione

Abbiamo recensito due uscite per la linea S.H. Figuarts e The Robot Spirits con il personaggio di Elsha Lean e il robot Briheight Gigan prodotti da Tamashii Nations e Bandai Spirits tratti dall’anime Back Arrow.

Back Arrow

La serie si svolge in un continente circondato da un enorme muro nella terra di Lingalind. Gli abitanti di Lingalind venerano il muro come un Dio, credendo che il muro protegga e provveda ai suoi abitanti. Un giorno nel villaggio di Edger alla periferia di Lingalind appare un misterioso ragazzo di nome Back Arrow. Il giovane non ricorda assolutamente nulla del suo passato e tutto ciò che ricorda, è che “arriva da oltre le mura”. Deciso di riacquistare la sua memoria, Arrow si avventura oltre le mura, ma sarà coinvolto in una guerra che potrebbe costargli la vita. Elsha Lean Elsha Lean è la nipote del capo del villaggio di Edger. Come nipote di Burk Lean, è molto protettiva nei confronti degli abitanti del villaggio ed è determinata a tenerli al sicuro a prescindere dalle conseguenze. Il suo Briheight Shadoh si manifesta come un umanoide femminile di color: bianco, verde e oro ed Elsha durante i combattimenti può usare i suoi pannelli posteriori simili a capelli per sparare proiettili di energia. Briheight: Gigan Il Gigan di Kai Rhodan si manifesta come un gigantesco robot da combattimento di color rosso e i colori verde e bianco sono accentuati da parti in cristallo traslucido. Kai è un generale senza rivali nella Repubblica di Rekka e rivale di Arrow, è un giovane grande e grosso con capelli castani di media lunghezza e indossa un’armatura marrone con un mantello rosso intorno a lui.

Le confezioni

Il packaging delle confezioni è diverso, appartenendo a due linee differenti, ma andiamo con ordine: la forma del box di Elsha Lean è rettangolare, realizzata in cartoncino bianco e una piccola porzione in plastica trasparente, che ricopre il ruolo di vetrina, permettendoci così di scrutare una parte del contenuto all’interno. Nella facciata anteriore a destra, vediamo proprio la foto della protagonista contenuta all’interno e i loghi dell’azienda da cui è stata prodotta e da dove è stata tratta. Sul retro possiamo esaminare alcune foto ufficiali, che anticipano alcune pose in action che possiamo far fare alla figure con le varie parti a corredo.

Passiamo ora ad analizzare la confezione di Briheight Gigan: di forma rettangolare è realizzato anche in questo caso con del cartoncino molto leggero, sul quale è riprodotto il contenuto della confezione. Nella parte frontale possiamo guardare attentamente il robot in una posa action, mentre in secondo piano una foto del volto del pilota. Sul retro, oltre ad alcune foto promozionali della figure in svariate pose insieme ai vari contenuti aggiuntivi che potremo poi utilizzare, c’è una foto del robot utilizzato dal protagonista Back Arrow (non incluso nella confezione).

I blister

Aperti i due box, abbiamo trovato solamente un blister per Elsha, mentre due per Gigan che andiamo ora ad analizzare nel dettaglio:

Blister di Elsha Lean

La figure di Elsha Lean

Un volto alternativo

Una testa alternativa senza cappello

Due coppie di mani

Una mano singola

Una pistola

Un calcio della pistola per il fodero

Blister di Gigan

La figure di Gigan

Due coppie di mani

Una lancia

Uno stage set

Elsha Lean

La figure di Elsha è sufficientemente curata e vanta un buon sculpt generale e una buona colorazione. I punti di snodo sono molteplici permettendo così un’ottima mobilità e posabilità del personaggio. La sostituzione delle parti intercambiabili è semplice, veloce e intuitiva, ma per qualsiasi dubbio vi ricordiamo che all’interno della confezione c’è un foglietto illustrativo su cui è possibile fare affidamento. Ogni snodo del personaggio ha una buona escursione di movimento, garantendo una rigidità buona per la stabilità generale. Non sono presenti sfumature di colori ma gli stacchi sono privi di sbavature, risultando fedeli a quelli visti nell’anime.

Briheight: Gigan

Il Briheight Gigan è realizzato in maniera impeccabile, le proporzioni sono perfette, la plastica pre-colorata è di buona fattura e non ci sono segni di sprue evidenti. Anche se è realizzato completamente in plastica, bisogna ricordare che è una caratteristica di questa linea, infatti è quella di offrire dei modelli economici, particolarmente snodati e ben accessoriati. Il robot è ben solido, peccato per la stabilità che senza l’apposito supporto dato in dotazione non resterebbe in piedi nemmeno in posa statica. Nonostante l’assenza delle parti in metallo, il peso è davvero buono e come dimensioni siamo intorno ai 17,5 cm. La posabilità è ottima, nonostante, uno primo sguardo sembri il contrario, grazie ai numerosissimi snodi il robot può essere posizionato a nostro piacimento anche in pose estreme grazie all’aiuto dello stage act.

Conclusioni

Elsha Lean e Briheight Gigan sono due action figure che a noi sono piaciute tantissimo, anche se non conosciamo ancora l’anime. Le due figure sono ben fatte e le articolazioni permettono una vasta gamma di possibilità di pose. I personaggi di Back Arrow di Tamashii Nations sono ancora reperibili, distribuiti in Italia da Cosmic Group.