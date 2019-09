Back To School Amazon con tante novità funzionali, sconti e possibilità di donare alle scuole

La riapertura delle scuole si sta avvicinando e come sempre Amazon ha avviato la propria iniziativa Back To School, quest'anno con tante novità.

Con l’avvicinarsi del nuovo anno scolastico torna puntuale anche il Back To School di Amazon, il suo store dedicato al ritorno a scuola che consente a genitori e studenti di rifornirsi di tutto il necessario per affrontare al meglio il ritorno sui banchi. Quest’anno inoltre Amazon ha introdotto diverse novità, dal comodo tool che, tramite la selezione della scuola, consente di aggiungere tutti i libri da acquistare in pochi click, fino alla possibilità di effettuare donazioni al proprio istituto scolastico attraverso l’acquisto dei prodotti. Inoltre spendendo almeno 20 euro gli utenti riceveranno un buono sconto del valore di 5 euro.

Ma procediamo con ordine. Anzitutto, recandosi sulla landing page dedicata all’iniziativa, e scrollando la pagina troverete il link per adozionilibriscolastici.it, il nuovo tool che consente di acquistare tutti i libri previsti dalla propria scuola in pochi click. Qui infatti sarà possibile digitare direttamente il nome dell’istituto, o filtrare i risultati a partire dalla selezione della regione/provincia/città e infine tipo di scuola (elementari, medie o superiori). Qui infine, selezionando la classe di appartenenza, potrete visualizzare l’elenco di tutti i libri previsti, nel classico stile Amazon, pronti all’acquisto.

L’altra iniziativa assai interessante è Un click per la Scuola, di cui vi abbiamo parlato di recente. Come forse ricorderete, sostanzialmente permette ad Amazon di donare alle scuole selezionate e che abbiano aderito all’iniziativa, una percentuale degli acquisti effettuati dai clienti su Amazon.it sotto forma di credito virtuale. Quest’ultimo potrà poi essere utilizzato dalle scuole stesse per acquistare ciò di cui hanno bisogno scegliendolo da un catalogo di oltre 1.000 prodotti.

Da ricordare infine, oltre ai numerosi sconti sui prezzi di copertina, la possibilità di ottenere un buono sconto del valore di 20 euro da utilizzare su Amazon.it per l’acquisto di prodotti, a fronte di una spesa di almeno 20 euro su altri prodotti (a esclusione di libri, eBook e Kindle store, applicazioni, MP3 e altri contenuti digitali), che sia però aggiuntiva rispetto all’acquisto di almeno un libro di testo, tra quelli inclusi in una selezione predefinita.