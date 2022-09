Dopo un po’ di meritate vacanze è arrivato (purtroppo!) il momento di rimettersi in pista: tra chi riprende il lavoro e chi lo studio, non vanno certo dimenticati i più piccoli. Il ritorno a scuola è sempre un’esperienza un po’ particolare, destinata a rimanere nei ricordi di ognuno di noi per il resto della nostra vita: perché non trascorrerlo in un modo davvero, ma davvero unico? Già, tornare tra i banchi non è mai stato così divertente: con il Back to School Disney, Disney e i suoi partner licenziatari hanno pensato a tutto l’occorrente per rendere il rientro a scuola più allegro e colorato possibile, con una serie di offerte disponibili su shopDisney. Ecco per voi una selezione di zaini, astucci e borse con i personaggi più amati per tuffarsi nel nuovo anno scolastico con la magia Disney. Pronti?

Back to School Disney: le offerte

Borsa porta merenda Grogu Star Wars: The Mandalorian

Iniziamo con questo fantastico porta merenda ispirato a uno dei personaggi più amati della serie The Mandalorian: Grogu,anche conosciuto come Baby Yoda. Questa utilissima borsa presenta una pratica maniglia, la tracolla regolabile e una tasca anteriore a contrasto con distintivi applicati: la soluzione perfetta per un ritorno a scuola… Stellare!

Zaino Panda rosso Red

Non è un vero ritorno a scuola senza un bello zaino, e noi ne abbiamo selezionato uno davvero particolare. Questo esclusivo zaino è caratterizzato da particolari tridimensionali in peluche, coda a strisce e spallacci regolabili: un design unico, per un prodotto perfetto per tornare tra i banchi.

Set cancelleria con cerniera Minnie

Passiamo a un gadget elegante e dallo stile davvero inconfondibile: questo set per cancelleria è infatti l’accessorio perfetto per il ritorno a scuola, con quel tocco che solo un personaggio iconico come Minnie riesce a dare. Il tutto senza tralasciare l’aspetto funzionale, con un’ampia tasca capace di contenere tutto il necessario per ogni giornata di scuola!

Zaino bimbi con adesivi Avengers

Un altro zaino dal design unico, ispirato a al gruppo di supereroi più amato di sempre: gli Avengers! Si tratta di uno zaino con schienale preformato e personalizzato con fondo rigido, spallacci imbottiti e rivestiti in tessuto con sottospallaccio in rete traspirante. Non mancano poi una tasca frontale, una pattina in materiale lenticolare, una tasca laterale in rete portaborraccia e dei pratici inserti in rete imbottita. Non male, vero?

Zaino small Minnie

Di dimensioni più contenute ma non per questo meno pratico, questo zaino ispirato a Minnie presenta diverse caratteristiche interessanti. Si parte da uno schienale imbottito e rivestito in rete, da un’apertura principale con cerniera, fino a comode tasche laterali in rete porta borraccia. Il tutto per uno zaino con capacità di 7 litri, più che sufficienti per contenere tutto il necessario per tornare tra i banchi!

Set Cancelleria Spider-Man

In un ritorno a scuola degno di questo nome… Potevano forse mancare gli astucci? Partiamo con un astuccio in poliestere con ispirato a Spider-Man, contenente 1 righello, 1 penna, 1 colla stick, 1 temperamatite, 10 pennarelli, 2 matite, 1 paio di forbici, 1 blocco da disegno e 1 gomma. Tutto ciò che serve insomma, no?

Set Cancelleria Disney Princess

Per le bambine ecco poi arrivare un fantastico astuccio a forma di cuore, ispirato alle Principesse Disney. Il set comprende oltre l’astuccio 1 blocco da disegno, 10 pennarelli, 10 matite colorate, 2 matite, 1 penna a sfera, 1 gomma, 1 temperino, 1 righello, 1 paio di forbici, 1 colla stick.

