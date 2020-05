Back to the Future: Dice Through Time, arriva il gioco di Ritorno al Futuro

Ravensburger ha annunciato l’uscita di Back to the Future: Dice Through Time, il gioco da tavolo collaborativo di Ritorno al Futuro.

Back to the Future: Dice Through Time, ideato da Chris Leder, Kevin Rodgers e Ken Franklin, sarà un gioco con dadi collaborativo in cui i partecipanti, da 2 a 4, dovranno utilizzare la mitica DeLorean e cercare di salvare il flusso del tempo.

La macchina del tempo è stata infatti rubata da Biff Tannen, che ha intenzione di utilizzarla per cambiare il suo passato consegnando al sé stesso degli anni ‘50 l’almanacco sportivo. In questa linea temporale però Biff non ha preso soltanto la rivista sportiva, ma ha disseminato una serie di oggetti in giro per lo spazio-tempo.

I giocatori si ritroveranno così al fianco di Doc e Marty per aiutarli a riparare il continuum spazio temporale, recuperando gli oggetti fuori posto e riportandoli nel posto giusto al momento giusto.

Il tabellone di gioco sarà costellato di riferimenti provenienti dall’intera trilogia e sarà suddiviso nelle quattro differenti epoche (1855, 1955, 1985 e 2015) che saranno caratterizzate ognuna da un colore diverso. In ogni turno si scateneranno una serie di eventi che dovranno essere risolti al fine di recuperare l’oggetto rubato da Biff e riconsegnarlo nell’epoca corretta. Per vincere il gioco occorrerà recuperare tre oggetti.

La gran parte delle azioni saranno gestite utilizzando i dadi speciali del gioco e come ogni buon fan di Ritorno al Futuro sa non bisognerà mai far incontrare il sé stesso del presente con il sé stesso del passato o del futuro.

All’interno della scatola del gioco sarà possibile trovare: il tabellone di gioco, 4 cartelle giocatore, 4 segnalini DeLorean, 4 segnalini con basetta di Biff, 16 dadi, 72 Carte Evento, 20 Carte Oggetto, 20 Token Paradosso, 24 Token di Einstein, 1 segnalino della targa della DeLorean, 1 segnalino primo giocatore e il regolamento del gioco.

Back to the Future: Dice Through Time sarà messo in commercio, in inglese, a partire dal 3 luglio 2020, ovvero in occasione del trentacinquesimo anniversario del film. Al momento non ci sono informazioni circa un’enventuale localizzazione per l’Italia di questo titolo.