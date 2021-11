Back to the Outback – Ritorno alla natura, nuovo poster e trailer

Via comunicato stampa, il colosso dello streaming Netflix ha rilasciato il nuovo poster e il trailer di Back to the Outback – Ritorno alla natura, il film d’animazione che debutterà venerdì 10 dicembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Stanchi di essere imprigionati in un rettilario dove gli umani li osservano come se fossero mostri, alcuni tra gli animali più letali del continente australiano organizzano un’audace fuga dallo zoo verso l’Outback, un luogo dove potranno finalmente sentirsi a casa senza essere giudicati per le loro squame o fauci. Poco sotto, potete ammirare la nuova key art del film, assieme al trailer (interamente in italiano) della durata di due minuti e quarantadue secondi.

A guidare il gruppo è Maddie, un serpente velenoso dal cuore d’oro, che fa squadra con il diavolo spinoso sicuro di sé Thorny Devil Zoe, il ragno peloso Frank e il sensibile scorpione Nigel. Inaspettatamente anche Pretty Boy, un adorabile quanto insopportabile koala, decide di unirsi al gruppo in fuga e la gang non può fare a meno di accoglierlo. Inizia così il loro incredibile ed esilarante viaggio attraverso l’Australia, inseguiti dal guardiano dello zoo Chaz e dal suo temerario mini-me. Insomma, Back to the Outback – Ritorno alla natura promette di essere una grande avventura per grandi e piccinini.

Diretto dai registi Clare Knight e Harry Cripps, Back to the Outback – Ritorno alla natura è quindi un film animato pronta a dimostrare che la diversità è spesso sinonimo di bellezza. Il film vedrà in ogni caso le voci di Isla Fisher, Tim Minchin, Eric Bana, Guy Pearce, Miranda Tapsell, Angus Imrie, Keith Urban, Aislinn Derbez e Jacki Weaver nella versione originale. Siete amanti dei film d’animazione? Recuperate prima di subito anche il bellissimo Luca, disponibile in Home Video sul catalogo di Amazon Italia a prezzo davvero speciale.