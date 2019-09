Bad Boys For Life: ecco il primo trailer ufficiale

Finalmente è arrivato il primo trailer ufficiale, dedicato al terzo capitolo di Bad Boys For Life, con protagonisti Will Smith e Martin Lawrence.

Finalmente è arrivato il primo trailer ufficiale, che troverete di seguito, dedicato al terzo capitolo di Bad Boys, a pubblicarlo è stata la Sony Pictures. Nella nuova pellicola cinematografica troveremo due grandi attori che abbiamo visto nei film precedenti, vale a dire Will Smith, nei panni di Mike Lowry, insieme a Martin Lawrence nei panni di Marcus Burnett. Dunque, dopo il primo grandissimo successo ottenuto dal primo film realizzato nel 1995 e del secondo capitolo che ha debuttato quasi 20 anni fa, esattamente nel 2003, arriva una nuova pellicola dedicata a Bad Boys.

Ancora una volta ritroveremo i protagonisti, Mike Lowry e Marcus Burnett, vestire i panni di due eccezionali detective in una poco tranquilla Miami. In questo nuovo capitolo, Bad Boys For Life, vedremo gli agenti Lowry e Burnett intenzionati ad organizzare la loro vita da “pensionati”, i quali si troveranno però ad affrontare un nuovo impegnativo caso. Probabilmente, per l’ultima volta i due detective insieme alla squadra AMMO del dipartimento di polizia di Miami, dovranno cercare di sconfiggere un vecchio nemico, il pericoloso capo del cartello della droga Armando Armas, il quale tenterà in ogni modo di uccidere l’agente Mike Lowry.

Oltre a Will Smith e Martin Lawrence, nel cast troveremo l’immancabile capitano Howard che sarà interpretato anche questa volta da Joe Pantoliano. Ma, ovviamente, ci saranno anche alcune new entry, tra queste vedremo il trio composto da Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton e faranno parte di una squadra di poliziotti molto giovani e con poca esperienza. Inoltre ricordiamo che il terzo capitolo dedicato alla saga, Bad Boys For Life, è stato diretta dal regista Adil El Arbi insieme a Bilall Fallah. La nuova pellicola debutterà nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 17 gennaio 2020, nel frattempo gli appassionati di Bad Boys potranno gustarsi il trailer ufficiale, cosa ne pensate?