Bad Boys for Life si mostra in un nuovo trailer ufficiale!

Sony ha recentemente diffuso un nuovo trailer di Bad Boys for Life, la nuova pellicola che vede protagonisti Will Smith e Martin Lawrence.

In questo freddo autunno, Sony ha deciso di riscaldare gli animi degli appassionati con un nuovo trailer di Bad Boys for Life, il nuovo (e terzo) capitolo della serie con il granitico duo formato da Will Smith e Martin Lawrence.

Per chi non lo sapesse, questa terzo capitolo sarà diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, mentre la sceneggiatura è stata interamente scritta da tre noti personaggi del settore cinematografico, vale a dire Peter Craig, Joe Carnahan e Chris Bremner.

Bad Boys for Life, inoltre, racconterà nel dettaglio la storia di Mike, e come quest’ultimo reagirà alle pressioni di un cartello della droga di Armando Armas, in forte ascesa negli ultimi tempi. Mike sarà costretto a chiedere aiuto a Marcus di tornare in azione.

Come se non bastasse, oltre alla presenza di Will Smith e Martin Lawrence, il cast di Bad Boys for Life vanterà nomi del calibro di Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Nunez, Kate Del Castillo, Nicky Jam e Joe Pantoliano.

Vi ricordiamo, infine, che il lungometraggio in questione debutterà ufficialmente il prossimo 17 gennaio 2020 in tutte le sale statunitensi, mentre in quelle italiane a partire dal 23 dello stesso mese. Seguiranno, naturalmente, doverosi aggiornamenti.