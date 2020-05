Baki Stagione 2 – il primo trailer

Netflix ha diffuso il primo trailer di Baki Stagione 2 confermando anche l’arrivo sulla piattaforma streaming a partire dal prossimo 4 giugno 2020.

Eccovi il trailer:

Baki Stagione 2 è sottotitolata La Saga del Grande Torneo Raitai ed adatterà non solo il torneo che si svolge ogni cento anni, ma coprirà anche la saga “Lo scontro dei figli degli dei” e includerà le storie collaterali “Revenge Tokyo” incentrate sulle vicende dei condannati a morte dopo la conclusione della prima stagione, composta da 26 episodi.

Baki Stagione 2 è sviluppata TMS Entertainment (Lupin III, Saint Seiya The Lost Canvas) con regia di Toshiki Hirano (Ken il Guerriero – La Leggenda del Vero Salvatore, Magic Knight Rayearth), sceneggiature di Tatsuhiko Urahata (DNA²), character design di Fujio Suzuki (Shin Getter Robo vs. Neo Getter Robo, New Getter Robo) e di Shingo Ishikawa (Tetsujin 28).

L’anime di Baki è la trasposizione animata dell’omonimo manga di Keisuke Itagaki inedito in Italia composto da 42 volumi e che ha dato origine a ben tre serie sequel.

Eccovi una breve sinossi dell’anime:

L’anime racconta le avventure di un ragazzo chiamato Baki Hanma che cerca di farsi strada nel mondo della lotta da strada. Inizialmente lo vediamo quasi fosse un burattino nelle mani della madre, Emi Akezawa, ma quando questa viene uccisa da suo padre Yujiro, l’essere più forte di tutto il pianeta, Baki si pone un solo obiettivo nella vita: diventare il combattente più forte del mondo e sconfiggerlo. La seconda serie continua la trama della prima, dove viene organizzato il più grande torneo di arti marziali di tutti i tempi: il torneo, che si svolge in un unico giorno, ammette ogni disciplina, che dovrà ammettere ciascuna un solo valido rappresentante, e il vincitore avrà l’onore di sfidare Yujiro Hanma in persona.